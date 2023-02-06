Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem açıklaması: 912 ölü, 5385 yaralı

Sesli Dinle 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki 7,7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan'ın konuşması şöyle:

"Devletimiz deprem anından itibaren harekete geçmiştir. Valiliklerimiz tüm imkanları seferber etmiştir. Depremden etkilenen 10 ilimize ilave onlarla birlikte çalışacak 10 vali daha görevlendirilmiştir. AFAD ve diğer kurumlarımız ekiplerini göndermiştir. TSK ve belediyelerimiz afet çalışmaları konusunda altyapısı olan kurumlarımız göreve çağrılmıştır.

Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına verdik. 9 bin personel arama kurtarma çalışması yürütmekte, bu sayı sürekli artmaktadır. Depremin hasara yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında kalan vatandaşlarımızı kurtarma faaliyetleri sürüyor.

Bakanlarımız deprem bölgesindeki şehirlerimize giderek çalışmaları koordine etmeye başladılar. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine arama kurtarma ekipleri ve ekipmanları sevk edildi, ediliyor. AFAD tarafından yapılan planlamaya göre arama kurtarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız da yardımcı oluyor. Herkes canla başla çalışarak olabilecek en hızlı refleksi vermiştir.

912 vatandaşımız hayatını kaybetti, 5385 vatandaşımız yaralanmıştır. 2 bin 470 kişi enkaz altından kurtarılmıştır. 2 bin 818 bina yıkılmıştır.

AFAD koordinasyonu dışında bölgeye gönderilen yardımlar kargaşaya yol açmakta ve amacına ulaşması zorlaşmaktadır. Uluslararası yardımlar için temaslar kurulmaya başlanmıştır. NATO ve AB yanında 45 ülkeden yardım teklifleri ulaşmıştır.

Ülke ve millet olarak birlik ve beraberlik içinde bu felaket günlerini geride bırakacağız. Gün 85 milyon tek yürek olma günüdür.