Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz açıklaması!

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan, Doğu Akdeniz'de süren sondaj faaliyetlerine ve Libya ile varılan mutabakata ilişkin açıklama geldi.

Erdoğan, açıklamasında, "Bir sondaj gemisi daha alacağız. Sadece Akdeniz'de değil, Karadeniz'de hatta uluslararası sularda da bu çalışmaları sürdüreceğiz. Hep bugüne kadar vurdular, aldılar, yok bundan sonra böyle olmayacak, artık bizler de hakkımıza sahip çıkacağız." ifadelerine yer verdi.

Libya ile varılan Doğu Akdeniz Mutabakatına ilişkin ise Erdoğan, "Bu mutabakat muhtırasıyla Türkiye esasında uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullandı. İçeride ve dışarıda rahatsız olanlar var. Türkiye ile Libya olarak karşılıklı yeni bir anlaşma ile belirlediğimiz bu münhasır ekonomik bölge alanlarında ortak arama faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz, herhangi bir sıkıntı yok. Diğer uluslararası aktörler, bu anlaşma ile Türkiye'nin çizdiği alanlarda onay almaksızın arama tarama faaliyeti yapamaz. Güney Kıbrıs, Mısır, Yunanistan ve İsrail, bu bölgeden Türkiye'nin onayı olmadan doğal gaz nakil hattı kuramaz. Dolayısıyla bizim bu noktada herhangi bir taviz vermemiz mümkün değil. Bu yapılanlar uluslararası deniz hukukuna kesinlikle uygundur. Bu muhtıra ile Türkiye, uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını korumaktaki kararlılığını dünya kamuoyu nezdinde açıkta göstermiştir." dedi.

Öte yandan Erdoğan, "Bizim derdimiz düşman kazanmak değil, dost kazanmak. Düşman olanlar varsa onları da dost olmaya davet ediyoruz. Muhtıra Rum-Yunan ikilisinin Türkiye'yi Akdeniz'de çevreleme, yalnızlaştırma girişimlerine güçlü bir cevap niteliğindedir." ifadelerini de kullandı.

Suriye'de oluşturulması planlanan 'Güvenli Bölge'ye ilişkin ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Abyad ile Resulayn arasına 1 milyon insan yerleştirmek. Bizim güvenli bölgedeki hedefimiz, planlama bu." dedi.

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