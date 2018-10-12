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Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'ne açıklama yaptı. Erdoğan, "Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor" dedi.

12.10.2018 - 19:28 | Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen 4. Uluslararası Yüksek Mahkemeler Zirvesi'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Mevlana hazretleri hukuku adalet denizinde bir katre olarak görür. 'Hakimler tanrının ölçüsü gibi hareket etmelidir' der. Adalet demek her şeyin yerli yerinde olması demektir. Günümüzde de bir ülkenin gelişmişliğinin ve ya geri kalmışlığının en iyi ölçüsü hukuk sisteminin iyi çalışıp çalışmadığıdır. İlk insandan bu yana kadar madem hukuk önemli neden bunca zulüm, haksızlık, gözyaşı var. Batının çöpe attığı yiyecekler Afrika'daki tüm insanları doyurabilir.

Üzüntüyle belirtmek durumundayım ki ne bu kurumlar ne de belgeler ön görüldüğü şekilde çalışmıyor. Milyarlarca insanın umut bağladığı uluslararası sistem kelimenin tam anlamıyla çatırdıyor. BM'deki özellikle de güvenlik konseyinde reforma ihtiyaç duyulduğunu söylüyoruz. Dünyanın kaderinin bir ülkeye bağlı olması en büyük adaletsizliktir. Buranın tamamen reforme edilmesi gereğine inanıyoruz. 

33 milyar dolar Suriye'den gelen mülteciler için sadece harcama yaptık. Son olarak İdlib'te sağladığımız istikrar ile 10 binlerce insanı ölümden, milyonlarca insanı da sefaletten kurtardık. Suriye'de huzuru tesis ettiğimiz her yerde güvenlik ve adalet sistemini işler hale getiriyoruz. Buna karşılık bölgede hale Türkiye'nin insani duruşunun karşısına terör örgütü ile iş birliği yapan ülkeler çıkıyor. Buna rağmen lafa geldiğinde ağızlarından demokrasiyi, insan haklarını düşürmeyenler bu örgütleri destekliyor. 

Karşınızda okul kitaplarında yer alan bir şiiri okuduğu için hapse mahkum edilmiş birisi olarak duruyorum. Ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimizde ülkeyi adalet ve güvenlik temelleri üzerinde yükseltmek istedik. TBMM kanunlarının tamamını günün şartlarına uygun olarak yeniledik. Adalet sisteminin önemli bir unsuru olan adli tıp hizmetlerini yaygınlaştırdık ve modernleştirdik. 

 

 

 

 

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