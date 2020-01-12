Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14.30'da Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan ayrılarak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti.
Erdoğan burada Libya Mutabakat Hükümeti Başkanı Serrac ile görüştü.Görüşme yaklaşık 2,5 saat sürdü.
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