Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor.

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Kalının açıklamaları şöyle:

Sınır bölgelerimizin önemli kısmı güvenlik altına alındı.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Münbiç yol haritasının önemi vurgulandı. . Trump ile görüşmede FETÖ ile mücadele de görüşüldü. Trump, İdlib Mutabakatı nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür etti. ABD ile Gaziantep'teki eğitim önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Kaşıkçı cinayetinin önümüzdeki günlerde aydınlatılması hakkında konuşuldu.

BAHÇELİ'NİN YAPTIĞI AÇIKLAMALAR

Cumhurbaşkanımız MHP'yi hedef almadı. Ortada ya yanlış anlaşılma ya da çarpıtma var. Özensiz hazırlanan bir af yasasına atıf yapıyordu.

29 EKİP RESEPSİYONU

Resepsiyon 3. Havalimanının açılması nedeniyle İstanbul'da yapılacak.

DANIŞTAY'IN 'ANDIMIZ' KARARI

Milli kimliğin en geniş ve kuşatıcı şekilde ifade edilmesi gayet doğaldır. O gerekçeler ortadan kalkmış değil. Burada milli kimlikle ilgili bir tartışma yok, okullardaki bir uygulama ile ilgili bir konudan bahsediyoruz. Bununla ilgili tabii hukuki süreç devam edecek. Onun da hep birlikte takipçisi olacağız. Yeni siyasi polemiğe girmeyi doğru bulmuyoruz.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Mesele, menfur bir cinayetin aydınlatılması meselesidir. Otoparkta bulunan araçla ilgili inceleme yapılacak. Gerekli inceleme yapılıp savcılıkla paylaşılacak. Delillerin ve bilgilerin toplanması önem arz ediyor. Cumhurbaşkanımızın baştan beri koyduğu çizgi nettir. Olayın bütün yönleriyle aydınlatılması hedefimiz ve görevimizdir. Bu olayla ilgili hiçbir şey gizli kalmayacak. Suudi Arabistan bizim için kardeş ülke.

DOĞU AKDENİZ'DEKİ TACİZ

Bizim açımızdan bir ihlal söz konusu değil. Oradaki her hangi bir tasarruf Türkiye ve Kıbrıs Türkleri dikkate alınmadan atılan adımlara müsaade etmemiz söz konusu değil. Gemilerimizin sondaj çalışmaları devam edecek.

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