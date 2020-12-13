Koronavirüs meslek hastalığı sayılmadı! 0:00 / 0:00

Kovid-19’un özellikle sağlık çalışanları yönünden meslek hastalığı sayılması için sendikalar tarafından sık sık gündeme getiriliyor. Yine muhalefet partileri de bu konuda hazırladıkları yasa tekliflerine Meclis’e sundu. Ancak bugüne kadar herhangi bir adım gelmedi.

SENDİKA GENELGENİN İPTALİNİ İSTEDİ

Bağımsız Maden İşçileri Sendikası konuyu yargıya taşıdı. Sendika, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kovid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle Danıştay’da dava açtı. Dava dilekçesinde; pandemi koşullarında çalışan kişilerin salgına yakalanmaları durumunda iş kazası kapsamına alınmamaların hiçbir izahının olmadığı savunuldu. Mevzuata aykırı olduğu ifade edilen genelgenin iptal edilmesi gerektiği kaydedildi.

SGK: MESLEK HASTALIĞI SAYILMASI MÜMKÜN DEĞİL

SGK’dan davanın görüldüğü Danıştay 10. Dairesi’ne gönderdiği savunmada, Kovid-19’unun tüm dünyanın maruz kaldığı bir risk olması nedeniyle meslek hastalığı ya da iş kazası sayılmasının mümkün olmadığı belirtildi. Salgına karşı sadece işverenlerin değil, toplumun tamamı tarafından önlem alınması gerektiği vurgulanan savunmada, davanın reddine karar verilmesi talep edildi.

DANIŞTAY YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİNİ REDDETTİ

Ve karar…Tarafların görüşünü alan Danıştay 10. Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Kovid-19'u meslek hastalığı saymayan genelgesinin yürütmesinin durdurulması talebini reddetti. Böylece Kovid-19'un meslek hastalığı olarak değerlendirilmemesine ilişkin süreç devam edecek. 10. Daire, sendikanın iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.

“OLMAYAN SORUNU KONUŞUYORUZ”

Hükümetten konuya ilişkin son açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan gelmişti. Selçuk, "Eğer çalışan işçi 4A statüsündeyse meslek hastalığı kapsamında oluyor, memursa da vazife malulü kapsamında oluyor. Şu ana kadar bize ulaşmış olan 5 başvuru var, 5 başvurunun 2'si memur statüsünde ve biz ikisinin de vazife malulü kapsamında aylıklarını bağladık. Dolayısıyla var olmayan bir sorunu konuşuyoruz aslında" dedi. Şartlar ile illiyet bağının kurulması durumunda sağlık çalışanlarının 4A veya 4C oluşuna göre vazife malulü ya da meslek hastalığı olarak kabul edildiğini dile getiren Selçuk, "İlliyet bağı kurulup gerekli dokümanlar ve şartlar sağlandığı sürece zaten buna dair geçerli ve yürürlükte olan seneler boyunca işleyen bir mevzuatımız söz konusu" ifadesini kullandı.