Eski Başbakan direksiyonda! 0:00 / 0:00

DHA

İngiltere eski Başbakanı David Cameron, dün İngiltere'den yola çıkan insani yardım yüklü kamyonun şoförlüğünü kendisini yaparak Polonya'ya gideceğini açıkladı. Bugün kamyondan 'selfie' paylaşan Cameron "Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya'ya gidiyoruz" dedi.

David Cameron, dün, bağışlarla toplanan yiyecek ve insani yardım yüklü kamyonla İngiltere'den yola çıktı. Kamyonu, Polonya'daki mültecilerin bulunduğu Kızılhaç merkezine kadar kendisinin kullanacağını belirten Cameron dünkü açıklamasında "Şu anda Kızıl Haç'a teslimatımızı yapmak için iki Chippy Larder meslektaşımla Polonya'ya gidiyorum. Uzun bir yolculuk olacak, ama yol boyunca sizi bilgilendirmeye devam edeceğim" dedi.

— David Cameron (@David_Cameron) March 18, 2022

"DAHA YAPACAK ÇOK ŞEY VAR"

Yardım kamyonunda yiyecek, ilk yardım malzemesi, taze meyve ve sebze, hijyen ürünleri, bebek bezi ve kışlık kıyafetler gibi ürünler olduğunu belirten Cameron bugünkü en son güncel açıklamasında "Bu sabah çok erken bir başlangıç daha... Ve araba kullanmaktan bahsetmişken, daha yapacak çok şey var! Bugün teslimat için Polonya'ya gidiyoruz. Az sonra..." dedi.