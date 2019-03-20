Denizli'de bu sabah saat 9.34'te AFAD'ın verilerine göre 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Denizli'deki deprem yerin 5.0 kilometre derinliğinde meydana gelirken, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü depremin büyüklüğünü önce 5.6 olarak duyurduktan sonra 5.7 olarak revize etti. Depremin ardından 4,5 ve 4,8'lik artçılar meydana geldi.

Merkez üssü Denizli olan deprem çevre illerde de hissedildi. Bazı binalarda hasar oluştuğu bilgisi geldi. Vali Yardımcısı Turhan Atlamaz, can kaybının olmadığını, Karahöyük köyünde bir evin yıkıldığını, bazı binalarda çatlaklar olduğunu açıkladı.

DEPREMİN ARDINDAN BAZI KÖYLERDE YIKIM OLDU

Acıpayam Belediye Başkanı can ve mal kaybının olmadığını ancak bazı binalarda hasar meydana geldiğini söyledi. Pınaryazı Köyü muhtarı Habertürk TV'de yaptığı açıklamada, bazı köy ve mahallelerde yıkılan evlerin olduğunu ancak kendi köylerinde bir yıkımın olmadığını belirtti.

Kumafşarı Köyü muhtarı Kemal Çakır ise Acıpayam Merkezden olumsuz haberler aldıkları ifade ederek, kesin olmayan bilgiye göre bir kişinin depremde hayatını kaybettiğini söyledi.

DÜNDEN BERİ HAREKETLİLİK VAR

Dünden bu yana Ege Denizi'nde çok sayıda küçük sarsıntı kaydedilirken, sabaha karşı saatlerinde Denizli'de 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti. Depremin İzmir ve Muğla'da da hissedildiği belirtildi. İşte Denizli'deki depremin detayları ve meydana gelen son depremler

SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Türkiye'de meydana gelen son depremler şöyle:

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.03.20 09:41:56 37.4760 29.4005 7.9 -.- 3.8 3.7 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 09:38:19 37.4635 29.4050 7.3 -.- 4.2 4.1 UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 09:34:25 37.4425 29.4400 5.0 -.- 5.6 5.7 YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 09:03:31 37.0318 28.3475 0.0 -.- 1.4 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel 2019.03.20 08:20:21 37.4452 29.4638 3.9 -.- 1.7 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 08:08:03 39.7245 25.5938 10.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.20 07:39:29 40.8297 35.3590 6.3 -.- 2.5 -.- HAN-MERZIFON (AMASYA) İlksel 2019.03.20 07:37:09 37.4988 29.4622 8.3 -.- 1.4 -.- SIRCALIK-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 05:48:23 37.4705 29.4453 7.0 -.- 2.1 -.- UCARI-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 05:30:55 36.4320 28.7142 2.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.20 05:22:17 37.4568 29.4713 7.9 -.- 1.5 -.- CORUM-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 05:04:05 37.4220 29.4558 10.4 -.- 2.3 -.- YENIKOY-ACIPAYAM (DENIZLI) İlksel 2019.03.20 04:41:48 37.4322 29.4688 7.1 -.- 3.6 3.6 YESILDERE-ACIPAYAM (DENIZLI) REVIZE01 (2019.03.20 04:41:48) 2019.03.20 04:04:24 39.7037 25.6002 11.7 -.- 1.4 -.- EGE DENIZI İlksel 2019.03.20 03:20:16 39.7260 25.5587 4.6 -.- 3.5 3.4 EGE DENIZI İlksel 2019.03.20 02:57:48 39.7262 25.5777 5.8 -.- 3.2 3.2 EGE DENIZI İlksel 2019.03.20 01:27:32 37.0210 30.4557 82.9 -.- 2.4 -.- BAYATBADEMLERI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel 2019.03.20 01:23:10 35.7663 29.4323 7.6 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.20 01:15:45 35.7457 30.5673 8.1 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel 2019.03.20 00:58:02 34.7555 32.7073 9.0 -.- 2.4 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel 2019.03.20 00:09:31 35.6395 29.4945 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel 2019.03.19 22:22:38 39.0975 38.7978 16.2 -.- 1.7 -.- GEDIKLER-CEMISGEZEK (TUNCELI) İlksel