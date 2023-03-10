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Kayseri ve Adıyaman'da korkutan depremler! İşte 10 Mart son depremler

Deprem bölgesinde ve yurt genelinde artçı ve bağımsız sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından çevre 11 ilde artçı sarsıntılar sürüyor. Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan artçı sarsıntıları AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile haberimizde bir araya getirdik. İşte, 10 Mart Cuma son dakika depremler listesi...

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  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    Son dakika depremler listesi 10 Mart bugün.. Ülke genelinde artçı depremlerin etkisi sürüyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile  son dakika depremler listesi araştırmaları arttı. Sabah saatlerinde Kayseri'de 4,8 büyüklüğünde deprem olurken gece saat 02.34'te Adıyaman'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, deprem bölgesinde artçı sarsıntılar sürüyor. İşte 10 Mart 2023 son dakika depremler listesi...

    SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    BÖLGEDE ARTÇILAR DEVAM EDİYOR!

    AFAD bölgede artçı depremlerin devam ettiğini açıkladı. AFAD duyurusunda; "6 Şubat Pazarcık 7.7 ve Elbistan 7.6 Kahramanmaraş depremleri ile 20 Şubat Defne 6.4 Hatay depremlerinden sonra bölgede 10.000'in üzerinde artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgedeki deprem aktivitesi AFAD Başkanlığı tarafından 7 gün/24 saat izlenmektedir." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    KAYSERİ DEPREM İLE SALLANDI!

    Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının, yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

     
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    ADIYAMAN'DA DEPREM!

    10 Mart Cuma gecesi saat 02.34'te Adıyaman'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

     
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ 10 MART

    Kayseri'nin Hacılar ilçesinde saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Adıyaman'da saat 02.34'te 4,0 büyüklüğünde deprem yaşandı.

    (Bölgede artçı depremler devam ediyor yeni bilgilere göre haberimiz güncellenecektir.)
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    "DEPREMLER DEVAM EDECEK" UYARISI

    Bazı bölgelerden ambulans sesleri duyulurken, vatandaşların tedirgin olduğu gözlendi. Uzmanlar ise daha önceki depremlerin bu depremleri tetiklediği yönünde görüş belirtti. Depremlerin bölgede devam edeceği uyarısında da bulunuldu.
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    OKTAY: HASARLI BİNALARDAN UZAK DURULMASINI RİCA EDİYORUZ

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz."
  • SON DAKİKA DEPREM | 10 MART 2023 Kayseri depremi: az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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