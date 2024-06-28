Prof. Dr. Naci Görür'den Marmara uyarısı!
Çanakkale Gökçeada açıklarında önceki gece yaşanan 4.4 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür, Marmara'da beklenen olası depremle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu. Görür, depremin Ege'deki KAF zonunda olduğunu söyledi
İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından olası Marmara depremine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.
PROF. DR. GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. Görür, önceki gece, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem ile Marmara'nın ilişkine dikkat çekerek şöyle dedi:
"BÖLGEDE GERİLİM SÜRÜYOR"
"Ege Denizi'nde 4.4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem, Ege Denizi içerisindeki KAF fay zonunda. Bu zonun, Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor."
"KARLIOVA DEPREMİ HOŞ DEĞİL"
Prof. Dr. Görür, 2 gün önce Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından da, "Karlıova- Bingöl’de 4.0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" açıklamasında bulunmuştu.