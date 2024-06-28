İTÜ'lü yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından olası Marmara depremine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

Prof. Dr. Görür, önceki gece, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem ile Marmara'nın ilişkine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Ege Denizi'nde 4.4 büyüklükte sig bir deprem oldu. Deprem, Ege Denizi içerisindeki KAF fay zonunda. Bu zonun, Marmara Denizi içerisindeki devamında Marmara depremini bekliyoruz. Bölgede gerilim devam ediyor."

"KARLIOVA DEPREMİ HOŞ DEĞİL"

Prof. Dr. Görür, 2 gün önce Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremin ardından da, "Karlıova- Bingöl’de 4.0 büyüklükte deprem oldu. Bu bölgeyi öteden beri söylüyoruz. Karlıova-Erzincan (KAF) ve Karlıova-Göynük (DAF) arası problemli. Küçük depremler de olsa hoş değil" açıklamasında bulunmuştu.