Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Kütahya, Eskişehir, Ankara, Kırşehir, Van, Hakkari çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Artvin'in kıyı kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Ülke genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç ve doğu kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğle saatlerine kadar İstanbul, Kocaeli, Bursa ve Yalova çevreleri ile Balıkesir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı
İZMİR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kar yağışlı
TRABZON °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, -2°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
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