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Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
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Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz karla karışık yağmurluyken, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda lodos etkili oluyor. Deprem bölgesinde ise hava parçalı bulutlu, Hatay'da ise yağmurlu olması bekleniyor. Bölgede hava sıcaklıklarının 9 ila 14 derece arasında seyretmesi tahmin ediliyor.

Son dakika: Deprem bölgesinde hava nasıl olacak? İşte son tahminler
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay, Rize ve Siirt çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarda çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 14°C
Parçalı bulutlu

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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