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Haberler Gündem SON DAKİKA: Birçok ili deprem fırtınası vurdu! Valilerden ölü ve yaralı sayısı açıklaması!
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Deprem fırtınası! 4 validen açıklama! Ölü ve yaralı sayısı

Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede çok sayıda deprem oldu. Türkiye'nin büyük bölümünde hissedilen depremlerde valilerden yapılan açıklamaya göre, ölü ve yaralı sayısı artıyor

SON DAKİKA: Birçok ili deprem fırtınası vurdu! Valilerden ölü ve yaralı sayısı açıklaması!
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Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.4 büyüklüğündeki depremle sallandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 7 ilde 76 kişi hayatını kaybetti, 440 kişi yaralandı.

Türkiye'yi deprem fırtınası vurdu. Kahramanmaraş, Adıyaman ve Gaziantep'te art arda meydana gelen depremler Türkiye'nin büyük bölümünde hissedildi.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, kentte depremde şu ana kadar 23 kişinin hayatını kaybettiğini, 420 kişinin yaralandığını, 140 binanın yıkıldığını belirtti.

Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su "6 bina yıkıldı, 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız yaralandı" dedi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, "Şu an 15 vatandaşımız vefat etti, 30 vatandaşımız da yaralı" açıklaması yaptı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kaybettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki depremde saat 06.30 itibarıyla 7 ilde 76 kişinin yaşamını yitirdiğini, 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Haberi Hazırlayan : Ahmet Küçük

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