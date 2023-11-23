Son dakika haberi Malatya'da peş peşe 5.2 ve 4.7'lik iki deprem Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremin hemen arkasından 4.7'lik bir sarsıntı daha yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamada "Depremlerin ardından olumsuz bir ihbar gelmedi" ifadeleri kullanıldı. Deprem Adıyaman'da da şiddetli şekilde hissedildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli 3 dakika arayla yaşanan 2 deprem kentte ve depremin hissedildiği illerde paniğe neden oldu.

Merkez Battalgazi ilçesinde 17.46'da 5,2, 17.49'da 4,7 büyüklüğünde kaydedilen depremler, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adıyaman ve Kilis'te de hissedildi.

6 Şubat depremlerinde 6 bin binanın yıkıldığı, 36 bin civarında da binanın ağır hasar aldığı Malatya'da, deprem korkusuyla evlerinden çıkan vatandaşlar güvenli alanlara geçti. Kentte yaşanan panik nedeniyle araçlarıyla şehir dışına çıkmak isteyenler trafiğin sıkışmasına neden oldu.

Vatandaşların sokaklarda ve araçlarda bekleyişi sürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün akşam saatlerinde Battalgazi ilçemizde meydana gelen depremde çok şükür herhangi bir can ve hasar kaybımız yok, tekraren etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Ferdi Durdu, Malatya'dan şu bilgileri aktardı:

"YAKLAŞIK 10-15 SANİYE ŞİDDETLİ BİR ŞEKİLDE SÜRDÜ"

Geçtiğimiz günlerde Pütürge'de deprem meydana gelmiş, Malatya'da şiddetli hissedilmişti. Bu depremi net bir şekilde konteynerden hissettik. Alışveriş merkezindeki insaanların panikle dışarı çıktıklarını gördük. Vatandaşlar yavaş yavaş yerlerine yerleşmeye başlamışlardı. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmadığı ifade edildi. Yaklaşık bir 10-15 saniye şiddetli depremi hissettik. Kısa süreli telefonlarda bir sıkıntı yaşandı. İnsanların bir kısmı şu anda dışarıda. Zaman zaman bu artçı depremler yaşanıyordu. İnsanlar az hasarlı ve hasarsız evlerde oturmaya başlamışlardı. Vatandaşların bu depremle birlikte büyük korkuyla dışarıya çıktıklarını gördük

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AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD tarafından yapılan açıklamada depremlerin ardından olumsuz bir ihbar gelmediği bildirildi.

3 gün önce Malatya'da Pötürge merkezli 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Depremle ilgili herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığını kaydeden AFAD yayınladığı uyarıda, "DİKKAT 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede 4.5 ve üzeri artçı depremler meydana gelmeye devam etmektedir. Vatandaşlarımıza, bölgedeki ağır hasarlı yapılara kesinlikle girmemelerini, riskli binaların çevresinde bulunmamalarını ve resmi birimlerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

#Malatya İli #Battalgazi ilçesinde 5️⃣,2️⃣ büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 23, 2023

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Malatya İli Battalgazi ilçesinde 5,2 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır.

Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 23, 2023

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremle ilgili olarak sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Malatya’nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş Sağlık Afet Koordinasyon Merkezleri ile (SAKOM) görüşülerek depremin hissedildiği bilgisi alınmış, bölgeyi taramak için ambulans ekipleri görevlendirilmiştir. Bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

BAKAN ÖZHASEKİ, DEPREME ADIYAMAN'DA YAKALANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da yakalandığı merkez üssü Malatya'nın Battalgazi ilçesi olan 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük" dedi.

Bakan Özhaseki, Adıyaman Valiliğindeki koordinasyon toplantı sırasında yakalandıkları deprem sonrası çıktığı Adıyaman Valiliği önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

DEPREM ANINDA HIZLICA DIŞARI ÇIKTILAR

Deprem anında hızlıca dışarı çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük. Çok şükür devlet olarak biz depremin ilk gününden itibaren ne yapılması gerekiyorsa onları sırayla yapıyoruz. Şu anda da yapılması icap eden kalıcı konut sağlıklı bir şekilde yapılması, güvenli bir şekilde inşa edilmesi ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmalarıdır." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Bakanlar Kurulu Toplantılarının birinci gündem maddesinin deprem ve deprem konutları olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesindeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz özellikle deprem bölgelerimizi tek tek gezip oradaki olanı biteni önümüzdeki günlerde bizim yaptığımız planlamayı vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımız inşaat sayılarını, ne zaman teslim edeceğimizi, yerinde dönüşümle ilgili ne gibi bir yol tarzı, bir yol haritası izleyeceğimizi tek tek de izah etmeye çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir taraftan şehir merkezinin yeniden inşa ve ihyası, meydanların yapılması ve ana cadde üzerinde özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde burada yapılacak inşaatların konumunda izlediğimiz gibi tüm şehrin ileri gelenlerini, bir taraftan valimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz o şehrin söz sahibi olan her kim varsa, onları da davet ederek hem yaptığımız çalışmaları söylüyoruz, hem de onlardan gelecek şikayet varsa, istek varsa veyahut da tıkanan bir takım işler varsa bunları da dinlemeye çalışıyoruz."

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından deprem nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

MALATYA 6 ŞUBAT DEPREMLERİNDEN EN ÇOK ETKİLENEN İLLERDEN BİRİ OLMUŞTU

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde en yoğun hasarın yaşandığı yerlerden biri de Malatya olmuştu. Malatya'da binlerce konut, iş yeri ve ahır kullanılamaz hale gelmişti.

Ayrıntılar gelecek...

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