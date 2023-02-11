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Haberler Gündem Son dakika deprem haberleri: Adıyaman'da çekirdek aileden geriye sadece baba kaldı - Adıyaman Deprem haberleri
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Kahreden fotoğraf... 1'i hayatta kaldı!

Adıyaman'da, depremde çöken binanın enkazı altında kalıp yaşamını yitiren 33 yaşındaki öğretmen Damla Çin Yörü ile çocukları 3 yaşındaki Tarık ve 1 yaşındaki Asya, memleketleri Muğla'da toprağa verildi. Cenaze törenin gözyaşları sel oldu

Son dakika deprem haberleri: Adıyaman'da çekirdek aileden geriye sadece baba kaldı - Adıyaman Deprem haberleri
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DHA

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık (3) ile Asya (1), depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ, BABA HASTANEDE

DHA'da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmalarında Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, İsmail Yörü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Türk bayrağına sarılı anne ve çocuklarının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'ya getirildi. Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'nde öğlende düzenlenen törene Damla Çin Yörü'nün babası Muzaffer Yörü, annesi Aysel Yörü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE UĞURLANDI

İsmail Y&ouml;r&uuml;'n&uuml;n hastanede tedavisi s&uuml;r&uuml;yor.
İsmail Yörü'nün hastanede tedavisi sürüyor.

Anne ve 2 çocuğunun cenazesi, kılınan namazın ardından Kavaklıdere ilçesine götürülerek Menteşe Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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