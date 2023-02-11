Kahreden fotoğraf... 1'i hayatta kaldı!

Kalp ameliyatı olan babası için ABD'den Maraş'a gelmişlerdi! Bir aile yok oldu

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DHA

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü ve çocukları Tarık (3) ile Asya (1), depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

ANNE VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ, BABA HASTANEDE DHA'da yer alan habere göre arama kurtarma çalışmalarında Damla öğretmen ile 2 çocuğunun cansız bedenlerine ulaşılırken, İsmail Yörü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA'DA CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Türk bayrağına sarılı anne ve çocuklarının cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Muğla'ya getirildi. Yatağan ilçesindeki Yeni Mahalle Camii'nde öğlende düzenlenen törene Damla Çin Yörü'nün babası Muzaffer Yörü, annesi Aysel Yörü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, protokol üyeleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.