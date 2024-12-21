İstanbul'da hissedilen deprem! 21 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi
İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 21 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…
İstanbul Avcılar'da deprem meydana geldi… Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlanıyor. İşte detaylar…
İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!
İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
SON DEPREMLER 21 ARALIK 2024
MALATYA’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.25’te Malatya ili Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 1.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.
ADIYAMAN’DA DEPREM
AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.05’te Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.
Büyüklüğü 0.7 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.95 kilometre olarak kayıtlara geçti.
AZERBAYCAN’DA DEPREM
Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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