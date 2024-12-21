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        Haberler Bilgi Gündem SON DAKİKA DEPREM! İstanbul'da hissedilen deprem! 21 Aralık Az önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde? Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        İstanbul'da hissedilen deprem! 21 Aralık 2024 Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde hissedilen bir deprem meydana geldi. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Biraz önce deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde" sorularını beraberinde getirdi. Kandilli ve AFAD meydana gelen depremin büyüklüğünü, nerede, saat kaçta olduğunu yayımladığı son depremler listesi ile duyuruyor. İşte 21 Aralık 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2024 - 20:45 Güncelleme: 21.12.2024 - 21:39
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        İstanbul Avcılar'da deprem meydana geldi… Depremi hissedenler ve deprem olduğunu düşünenler, “Biraz önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde” sorularının yanıtını arıyor. Meydana gelen son dakika depremler Kandilli ve AFAD tarafından son depremler listesi ile yayımlanıyor. İşte detaylar…

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        İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM!

        İstanbul Avcılar'da 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        SON DEPREMLER 21 ARALIK 2024

        MALATYA’DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.25’te Malatya ili Akçadağ ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 1.1 olarak ölçülen depremin derinliği ise 7.0 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        ADIYAMAN’DA DEPREM

        AFAD'ın internet sitesinde yer alan verilere göre, saat 04.05’te Adıyaman ili Sincik ilçesinde deprem meydana geldi.

        Büyüklüğü 0.7 olarak ölçülen depremin derinliği ise 6.95 kilometre olarak kayıtlara geçti.

        AZERBAYCAN’DA DEPREM

        Azerbaycan'ın batısındaki Kelbecer ilinde saat 02.01'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün, Iğdır'ın Aralık ilçesine 113,75 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

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        DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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