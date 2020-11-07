İzmir depreminde evleri hasar görenlere kritik 10 dakika izni!

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İzmir Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin en çok zarar verdiği Bayraklı ilçesinde ağır hasarlı binaların kontrollü yıkım çalışmaları sürüyor.

İHA'nın haberine göre, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise sağ olarak kurtarıldığı Manavkuyu Mahallesindeki 4 bloklu Barış Sitesi ve hemen yanındaki Cumhuriyet Sitesinde kontrollü yıkım, ekipler tarafından titizlikle gerçekleştiriliyor.

Yıkım öncesi değerli eşyalarını alabilmeleri için vatandaşlara 10 dakika süre veriliyor. Eşya alımı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin denetiminde yapılırken, kimi vatandaşlar verilen sürenin yeterli olmadığını belirterek tepki gösterdi.

Evinden eşya almak için bekleyen Hatice Çetin, “Deprem anı çok kötüydü. Anlatılacak gibi değildi. Evimiz hasar aldı. Burası da yıkılacak. Eşyalar daha belli değil. Binalar yıkılmadan müsaade etmiyorlar” dedi.



Şengül Yıldırım ise “Eşya alacağız da 10 dakika süreyle işte. Evin içinde çatlama devrilme yok. Alacağımızı aldık. Ben telefonla konuşuyordum. Abi deprem oluyor dedim sonra oturduğum yerde kaldım. Sonra merdivenlerden indim. Gençler bana yardımcı oldu. Bir haftadır bekliyoruz eşya almak için. Bugün eşyalarımızı alacağız” diye konuştu.

Deprem nedeniyle hasar gören binalarda yıkım çalışmaları devam ederken, çalışmalar havadan görüntülendi.

KIZILAY EKİPLERİ SAHADA

DHA'nın haberine göre, İzmir'deki depremde evleri yıkılan veya hasar alan vatandaşlara aralıksız yardım ulaştırmaya devam eden Türk Kızılayı ekipleri, afetzedelere 140 noktada 10 bin adet hijyen seti dağıttı. Eşyaları enkazın altindan çıkarılan ve eşyalarını teslim almaya gelen Emrah Apartmanı'nda yasayan afetzedeler ise tozlu eşyalarını ararken duygusal anlar yaşadı.

Türk Kızılay’ın 8 şube başkanlığı ve 750 gönüllüsünün görev aldığı hijyen paketi dağıtımı etkinliğinde depremden hasar gören afetzedelere pandemi döneminin sürdüğü hatırlatılarak tedbirleri bırakmamaları istendi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, afetin 9. gününde olduklarını hatırlatarak "Türk Kızılayı olarak Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesindekiana vazifemiz olan beslenme temelli çalışmalarımızla sahadaydık. Hem beslenmedeki çözüm ortaklarımız sivil toplum kuruluşları hem de Kızılay olarak yaklaşık yarım milyon öğün vatandaşlarımıza gıda desteği sağladık. Psikososyal destek hizmetlerine destek olduk. Barınma ısınma gibi temel ihtiyaçların giderilmesini amaçladık" dedi.

Bir taraftan da pandemi sürecinin devam ettiğini hatırlatan Kınık şöyle devam etti:

"Olağanüstü dönemde kovidin vatandaşlara olumsuz etki getirmemesi için kişisel koruyucu ekipman dağıtımı düzenlendi. Bugün Izmir'in 140 noktasında İzmır şubelerimiz ve 750 gönüllümüz yaklaşık 10 bin aileye yarım milyonu aşkın kişisel koruyucu malzeme, maske, dezenfektan, ıslak mendil gibi malzemelerin bulunduğu poşetlerden dağıtacak. Hem bu ihtiyaç sahibi vatandaşlara bu poşetleri dağıtırken hem de farkındalık oluşturup depremi yaşayan İzmir'de bu biyolojik afetin de devam ettiğini hatırlatmak istiyoruz. Acılara acı katılmasın istiyoruz. Insanlarımız bu olağan-üstü süreci yaşarken de tedbirlerini alsın istiyoruz."

ENKAZDA BULUNAN EŞYALAR SERGİLENDİ

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Kızılay Bölge Müdürlüğü'nde eşyalarını teslim almaya gelen afetzedelerin yanında olduklarını söyleyerek, Emrah apartmanında yaşayan ve yakınlarını kaybeden afetzedelere eşyalarını teslim etti. Eşyalar arasında fotoğraf albümleri giysiler, kitaplar, ayakkabılar nevresim takımları ve çeşitli ev eşyaları bulundu.



Annesi Gülizar Özgür ile birlikte çadıra gelen Gültekin Özgür, enkazdan çıkan eşyaları titizlikle inceleyerek rahmetli babasından kalan kitapları aradığını söyledi.



Özgür, "Annemin oturduğu apartman Emrah Apartmanı, 32 komşusunu kaybetti. Şu an biz anılarımızı toplamaya geldik buraya. Kitaplar babamın hatırasıydı onları almaya geldik buraya. Babamın okuyup bize bıraktığı kitaplardı. Annem depremden 2 saat önce beni aradı, içinin sıkıldığını söylemişti. Gelip onu evden aldım, 2 saat sonra da deprem oldu" dedi.



Depreme şans eseri yakalanmayan Gülizar Özgür ise çadırdaki eşyaları bakarken duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan Özgür duygularını ifade edeyemecek kadar hüzünlü olduğunu belirtti.

Aynı apartmanda ikamet eden depremzedelerden Ahmet Aykara da deprem anında evde olmamalarının büyük bir tesadüf olduğunu belirterek şunları anlattı:

"Seferihisar'da yazlığımız vardı. Bir gün önce eşim ısrarla oraya gitmek istediğini söyledi. Kızım onu yazlık eve bıraktı şu anda hala orada. Kendim yaşıyorum., eşim çocuklarım hayatta Bundan daha önemli bir şey olamaz. Ben çadırda kendime ait bir şey bulamadım sadece bir tencere gördüm. Bizimkine benziyordu. İki tane takım elbisem vardı onları arayacağım çünkü üzerimdekilerden başka bir şeyim kalmadı. Şu an boşluktayım Allah kimseye böyle bir şey vermesin."