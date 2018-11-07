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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin PKK kararına ilk açıklama!

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 3 PKK'lı yöneticinin yakalanması için ödül koyması ile ilgili açıklamada bulunuldu. "ABD'nin kararını olumlu karşılıyoruz. Irak ve Suriye'de somut adımlarla desteklenmeli." denildi.

07.11.2018 - 07:50 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin terör örgütü PKK'nın 3 yöneticisi için ödül koyması hakkında açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, kararın olumlu karşılandığı vurgulandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK hakkında aldığı karara ilişkin soruyu yanıtladı.

Aksoy, "ABD Dışişleri Bakanlığı'nın terör örgütü PKK’nın 3 elebaşının kimliklerini ya da yerlerini tespit edecek bilgiler karşılığında para ödülü koymasını olumlu karşılıyoruz. Bu adımın PKK ve uzantılarıyla mücadele bağlamında Irak ve Suriye’de ortaya konulacak somut eylemlerle desteklenmesini bekliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, ABD'nin 3 üst düzey PKK'lı teröristin başına ödül koymasına ilişkin, "'YPG'yi PYD’yi PKK’dan ayrı tutuyoruz' diyorlar. Bununla kandıramazlar. Bunların organik bağının araçsal bir ilişki olmadığını defalarca anlattık. Çok geç kalınmış bir eylem. Bunu yapsınlar olumlu karşılarız ama büyük fotoğraf içinde bu YPG angajmanını perdelemek için yapılan bir şeyse 3 gün sonra gerçek ortaya çıkacaktır" dedi.

PKK ELEBAŞLARI HAKKINDA BİLGİ VERENE ÖDÜL

ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK terör örgütüne mensup sözde üst düzey yöneticiler Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verileceğini bildirmiş, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Müsteşar Yardımcısı Palmer, Ankara ziyaretinde Türk hükümetinden, iş dünyasından üst düzey yetkililer ve milletvekilleriyle görüştüğünü ve iki ülke ilişkilerini ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladığını ifade etmişti. 

ABD'nin NATO müttefiki Türkiye'nin terörle mücadele alanında yürüttüğü iş birliğine değer verdiğini vurgulayan Palmer, şunları kaydetti:

"Ziyaretim kapsamında, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın "Rewards for Justice" (Adalet için Ödül) programının PKK terör örgütüne mensup üç üst düzey ismi hedef aldığını duyurmaktan mutluluk duymaktayım. ABD Dışişleri Bakanlığı, söz konusu PKK'lıların kimlik ya da yer tespitini mümkün kılacak bilgiler karşılığında para ödülü verilmesini onaylamıştır. Buna göre, Murat Karayılan için (5 milyon dolara kadar), Cemil Bayık için (4 milyon dolara kadar) ve Duran Kalkan için (3 milyon dolara kadar) ödül verilecektir."

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın PKK'yı 1997 yılında yabancı terör örgütü olarak kabul ettiğini anımsatan Palmer, ABD hükümetinin de 2001 yılında PKK’yı "Küresel Terör Unsurları" listesine aldığını belirtti.

 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 4 dakika önce
    komşular alışverişte görsün...
  • Misafir 23 dakika önce
    çok iyi bir haber
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