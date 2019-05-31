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Son Dakika! Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti...

Son dakika

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Türkiye'nin ABD'nin talebi üzerine S-400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde '1 Mayıs 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Türkiye’nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yeralan haberlere ilişkin soruya cevabı' başlığıyla yayımlanan yazılı açıklamada "Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır" ifadeleri yer aldı. 

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