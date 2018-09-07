Irak’ın güneyindeki Basra kentinde bir grup gösterici, İran’ın Basra Başkonsolosluğunu basarak, ateşe verdi. Dün de bölgede televizyon kuruluşları yakılmıştı.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Irak'ın Basra başta olmak üzere bazı vilayetlerinde devam etmekte olan protesto gösterilerine ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak'ın Basra Vilayeti'nde olumsuz yaşam koşullarına tepki olarak başlatılan ve şiddeti son dönemde artan protesto gösterileri endişeyle takip edilmektedir. Irak Hükümeti’nin ve dost ve kardeş Irak halkının karşılaştığı sınamaların üstesinden gelmesi için hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ülkemiz, Basra Vilayeti’nin en kısa sürede hakettiği huzura ve refaha kavuşması için her türlü katkıyı sunmaya hazırdır.

Öte yandan, Basra Vilayeti’nde bulunan veya anılan Vilayete seyahat edecek olan vatandaşlarımızın güvenlikleri için, protesto gösterilerinin yapıldığı bölgelerden uzak durmaları ve gelişmelere dair Bakanlığımız ve Bağdat Büyükelçiliğimiz tarafından yapılabilecek uyarı ve duyuruları takip etmeleri tavsiye edilmektedir.

İhtiyaç duyulduğu takdirde, vatandaşlarımızca aşağıda irtibat bilgileri sunulan Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurulması mümkündür.

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