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Dışişleri'nden dikkat çeken paylaşım!

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermeni terör örgütü ASALA tarafından katledilen Türk diplomatların fotoğraflarına yer vererek, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor. Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu

SERT ÇIKIŞ! Son dakika: Dışişleri'nden sözde Ermeni Soykırımı iddialarına karşı dikkat çeken paylaşım!
Dışişleri'nden dikkat çeken paylaşım!
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AA

Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yalanlar sadece tarihi çarpıtmıyor, masum canları da alıyor.

Ermeni terörünün şehit ettiği mesai arkadaşlarımızı unutmadık, asla unutmayacağız! Rahat uyusunlar, hiçbir yalana ve baskıya boyun eğmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

AA'da yer alan habere göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ASALA terör örgütünün şehit ettiği diplomatları ve tüm şehitleri andı.

Twitter hesabından Türkçe ve İngilizce, "unutmadık ve unutmayacağız" mesajıyla yaptığı paylaşımda Kıran, "1915 olayları ile ilgili tarihi gerçeklerden uzak siyasi çarpıtmalar yapmaya çalışanlar, ne sözde soykırım iftiralarını kabul ettirebilir, ne de ASALA terörünü unutturabilir. Şehit diplomatlarımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mesajda ayrıca ASALA terör örgütünce şehit edilen diplomatların isimleri, basına yansıyan haberler ve fotoğrafların yer aldığı bir video da paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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