Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, İngiltere'de FETÖ üyelerinin iade talebinin reddi konusunda "Kararın kabul edilemez olduğu İngiliz makamlarına vurgulanmıştır" açıklamasında bulundu.

Aksoy,

"Hamdi Akın İpek, Ali Çelik, Talip Büyük ve Mustafa Yeşil’in Birleşik Krallık’tan ülkemize iadelerine ilişkin dün (28 Kasım) Londra, Westminster Kaza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklar hakkındaki iade talebimiz hâkim tarafından reddedilmiştir.

Mahkemenin, iade taleplerimizin reddine ilişkin gerekçeleri dayanaktan yoksundur.

Beklentimiz, 251 masum vatandaşımızın şehit olduğu ve binlercesinin de yaralandığı 15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ’nün öndegelen mensupları arasında yer alan bu şahısların ülkemizde yargılanmalarını teminen bir an önce iade edilmeleridir.

Bu yöndeki gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Kararın kabul edilemez olduğu ve bundan duyduğumuz derin hayalkırıklığı görüşülen İngiliz makamlarına kuvvetli bir şekilde vurgulanmıştır." açıklamasında bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ