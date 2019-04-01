İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini belirterek, "Bir sandık hariç benim adıma oy kullanan vatandaşların sayısı, 4 milyon 169 bin 206. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27." dedi.

İmamoğlu, partilerinin genel merkezinin sistemi üzerinden bütün sandıkların girildiğini ve sadece bir sandıktaki tutanakta eksiklik olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: "Bir sandık hariç 4 milyon 169 bin 206, benim adıma vatandaşların kullandığı oy sayısı. Rakibimizin aldığı oy, 4 milyon 141 bin 179. Yani aradaki fark 28 bin 27. Bu fark bizim seçimi kazandığımızın verisidir. Tüm vatandaşlarımıza duyuruyorum. Şu anda Yüksek Seçim Kurulu'nun yüzde 99,18 oranında sandık girişi yapılmıştır. 253 sandık girişi devam etmektedir. Bakırköy, Esenyurt, Maltepe, Bahçelievler, Beylikdüzü gibi halen giriş devam eden, oranları konusunda da üst seviyede orana sahip olduğumuz ilçelerin sandıkları söz konusudur. Yüksek Seçim Kurulu'na göre şahsım adına atılan oy sayısı, 4 milyon 136 bin 647, rakibimize verilen oy ise 4 milyon 109 bin 230'dur. Oradaki fark da şu an için 27 bin 417'dir. Aslında Yüksek Seçim Kurulu da bizim oylarımızı teyit etmek üzeredir."

"BİZİM VERİLERİMİZE ÇOK YAKIN"

Türkiyemizde böyle bir katkıda bulunması yüreğimize su serpti, YSK'ya teşekkür ederim. YSK'nın son verilerine göre 16 sandık kalmıştır. Yüzde 99.95'i girilmiştir. 4 milyon 63 bin 188'dir, aradaki fark 25 bin 155'tir. Elde ettiğimiz veriye çok yakın farktır.

Biz de ıslak imzalı tutanaklı tutanaklarımızı girdik. Sonucun bu kadar yakın olması ne kadar sağlam bir veri tabanına sahip olduğumuzun bir göstergesi. Başka genel başkanıma MHK'ya, sorumlu arkadaşlara, İstanbul gönüllülerine, yol arkadaşlarıma, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ortaya koyduğumuz sonucu YSK'nın teyit ediyor olması bizi mutlu etmiştir.

Sonuçla ilgili kritik bir durum var, bunu söylemeliyim. Geçersiz oylar üzerinden AKP üyelerinin bir açıklaması oldu. Altını çizmek istiyorum.

2018 Haziranı itibariyle bir süreci vardır, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi...

İstanbul'un ihtiyaçlarını karşılamak adına hızlıca tüm kurumlarla işbirliği yapmak istiyoruz.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de dün yapmış olduğu, 1 oyla bile kazanmanın önemli olduğu yönünde açıklamasına katılıyoruz, biz 26 bin farkla kazanmış bulunuyoruz, Bahçeli'nin açıklamalarına teşekkür ederim.

Türkiye'yi, vatandaşımızı düşünerek sükunet ortamı yaratılmak adına, herkesle konuşarak, uzaklaşarak bir süreç yönettiğimizi düşünüyorum, bu da beni çok mutlu etmektedir. Bu mutluluğuma katkıda bulunan tüm arkadaşlarıma, yoldaşlarıma, kadınından erkeğine herkese teşekkür ederim. Günün sonunda aileme teşekkür ederim, hep yanımda oldular. Beylikdüzülü hemşehrilerime teşekkür ederim, her zaman yanımda oldular. Bu süreç artık toparlanmalıdır, toparlanmıştır. İnanıyorum ki, İstanbul'un sonucu olgunlaşmıştır.

"İSTANBUL'UN RENGİ AN İTİBARİYLE KIRMIZIYA BOYANDI"

Şu anda İstanbul'un rengi Anadolu Ajansı'nın verilerinde de kırmızıya boyanmıştır.

Çok çok büyük, telafisi olmayan hatalar yapılmamıştır, hatalardan dönmek de önemlidir. Dertleri konuşmaya hazır bir insanım. Bilimle, irfanla yürünmesini, iyi yetişmiş bir Türkiye olmasını çok önemsiyorum.

Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e de teşekkür ediyorum. Bütün sonuçların olgunlaşmasıyla birlikte, toplumumuzun tüm inançlarına, kökenlerine, etnik kökenlerine saygı duyan ve yaşatan bir kişi olacağımın sözünü veriyorum. Ayrışarak bir bütün olamayız. Bu şehirde çağdaş bir yürüyüşün hizmetkarı olacağımı tüm İstanbullularla paylaşıyorum.

Sonuçların netleşmesiyle bugün ve yarın programımı sizlerle paylaşacağımı bildirmek istiyorum.

Kürt hemşehrilerimiz ve vatandaşlarımızla çok yakın bir bağım var, İstanbul'da yaşayan herkesle yakınlığım eşittir. Bu süreçte daha yakın, daha samimi anlarımız olacaktır. Açılmış hangi yaralar varsa, her inanç grubu, her kökenle ayrı ayrı görüşeceğiz, demokratik bir süreç yaşatacağız, hiç kuşku duymasınlar.

İstanbul'u kazanmanın 16 milyonun gönlünü kazanmak olarak tanımlıyorum.

Sözlü suç duyurusunda bulunduk, karşılık bulmak beni memnun etti. Kucaklaşırız, hasbihal ederiz, kendilerini düzeltirlerse daha da iyi oluruz. AA'nın bilgileri vermesini istiyorum. Bu sadece AA için değil, tüm kuruluşlar için geçerli. Sadecer benim değil, herkesin sözü eksiksiz çıksın. AA'nın da bizim vergilerimizden pay alarak hizmet verdiği için ayrıca bir sorumluluğu var.

Koltukta çok uzun süre oturmayı düşünmüyorum.