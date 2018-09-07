Güney Amerika ülkesi Ekvador, 6.3 büyüklüğündeki depremle sarsılırken, sarsıntı Kolombiya ve Peru'da da hissedildi. Merkez üssü ülkenin orta kesiminde yer alan Ambato şehri yakınları olan sarsıntı yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Quito'da hissedildi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, depremin derinliği 112 kilometre olan sarsıntı yerel saatle 21.10 civarında gerçekleşti. Ekvador jeoloji enstitütüsü, sarsıntının büyüklüğünü 6.3 olarak verdi.

Görgü tanıkları insanların panik halinde sokaklara çıkarak kaçtığını aktardılar.

2016 yılında Ekvador'un Pasifik Okyanusu kıyılarını vuran 7.8 büyüklüğündeki deprem, 650'den fazla insanın ölümüne yol açmıştı.

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