HABERTURK.COM

Elazığ'ın Sivrice ilçesini, 24 Ocak Cuma günü vuran 6.8 büyüklüğündeki depremde, 41 yurttaşımız hayatını kaybetti. Bölgedeki son duruma ilişkin son verileri ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı paylaştı. İşte Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından bugün itibariyle son durum...

GÖREVLENDİRİLEN PERSONEL

Arama, kurtarma, sağlık, psikososyal destek ve insani yardım personeli: 5.702

Bölgeye deprem için gönderilen araç: 636

Arama kurtarma faaliyetinde kullanılan köpek: 22

BÖLGEYE SEVK EDİLEN YARDIM MALZEMELERİ

25 bin 517 çadır, 45 bin 278 yatak, 86 bin 318 battaniye, 3 bin 244 uyku seti, 8 bin 776 ısıtıcı, 219 bin 730 paketli gıda, 140 bin 572 öğün yemek dağıtımı.

HASAR GÖREN YAPILAR

Hafif hasarlı: 10.273

Orta hasarlı: 962

Ağır hasarlı: 6.270

Yıkılan bina: 547

ETKİLENEN KİŞİ SAYISI

45 kişi enkazdan sağ çıkarıldı.

41 kişi hayatını kaybetti.

1.607 vatandaş yaralandı.

1.553 taburcu edildi.

54 kişinin tedavisi sürüyor.

ULAŞIMDA SON DURUM

Tüm ilçe ve mahalle yolları açık durumda. Demiryolu güzergahında tren seferleri sorunsuz devam ediyor. Hava meydanlarında da ulaşımı aksatacak bir hasar bulunmamakta. Depremin yaşandığı bölgelerde enerji ve ulaşım arz durumunda hiçbir aksaklık yok.