Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılan "NATO Zirvesi" kapsamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda liderlerin baş başa görüşmeleri için ayrılan bölümde Başkan Erdoğan'ın, Almanya Başbakanı Merkel ile ikili görüşmesi TSİ 18.45'te bitti.

Erdoğan ve Merkel, 40 dakika süren görüşmeden önce, basın mensuplarının görüntü aldığı sırada, iki ülke heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Bu sırada Almanya Başbakanı Merkel, "Congratulations" (Tebrikler) diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 24 Haziran seçimlerindeki başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Erdoğan'ın Türk heyetini takdimi sırasında Hulusi Akar da İngilizce olarak kendisini "Milli Savunma Bakanı" olarak Almanya Başbakanı Merkel'e tanıttı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel bugün ve yarın NATO liderler zirvesine ev sahipliği yaptı. Zirveye 40 ülkenin devlet başkanları katıldı. ABD-AB geriliminin zirveye yansıma ihtimali endişe yaratırken, Trump'ın müttefik ülkelerin savunma harcamalarını gündeme getirmesi ve Alman Şansölyesi Merkel'in Trump'a yanıt vermesiyle, zirve gerilimle başladı.

Zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da katılıyor.