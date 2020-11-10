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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladığını duyurdu. Putin, televizyon yayınında yaptığı açıklamada, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya'nın, Dağlık Karabağ meselesine ilişkin ortak açıklamayı kabul ettiğini bildirdi.

"Azerbaycan ile Ermenistan arasında bu gece 00:00'dan (TSİ) itibaren ateşkes başladı. Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacaklar." diyen Putin, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Karabağ'ın Ermenistan ile bağlandığı koridorda Rusya barış güçlerinin konuşlandırılacağını belirtti.

Yerinden edilmişlerin ve mültecilerin Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserinin kontrolünde Dağlık Karabağ'a ve etrafındaki bölgelere döneceğini aktaran Putin, esir ve cenazelerin değişiminin yapılacağını söyledi.

Bölgenin ulaşım bağlantılarında engellerin kaldırılacağını belirten Putin, "Ulaşım, iletişimin kontrolü, Rusya Sınır Güvenlik Servisi kurumları tarafından da sağlanacak." dedi.

Putin, "Varılan anlaşmalar, Dağlık Karabağ krizinin uzun vadeli ve kapsamlı çözümü için adil temelde, Ermeni ve Azerbaycan halklarının çıkarları doğrultusunda gerekli koşulları oluşturacak." ifadesini kullandı.

ALİYEV: GÖZÜNÜZ AYDIN KARABAĞ'A GERİ DÖNÜYORUZ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaklaşık 1,5 aydır süren Dağlık Karabağ çatışması sona erdi. Türkiye saati ile 00.00´da ateşkesin başladığı duyuruldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, anlaşmanın ardından 'Ulusa sesleniş' konuşması yaptı, çatışmalar ve anlaşma hakkında bilgi verdi. Canlı yayında Dağlık Karabağ çatışmasına yapılan anlaşma ile son verildiğini ifade eden Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan´ın bu anlaşmayı kendi isteğiyle değil, Azebercan´ın `demir yumruğu´ sayesinde imzaladığını söyledi.

"MÜLKİ VATANDAŞLARDAN İNTİMAK ALMAYACAĞIZ"

Çatışmalar sırada yapılan birçok ateşkes anlaşmasını ihlal eden Ermenistan'ın gerçekleştirdiği saldırılarda sivil vatandaşlar yaşamını yitirmişti. İlham Aliyev, konuşmasında Ermenistan ordusunun sivil vatandaşlara yönelik düzenlediği saldırılara da değinerek, "Herkes bizim demir yumruğumuzu anladı. Biz mülki vatandaşlardan intikam almadık, almayacağız. Onlar balistik roketlerle mülki vatandaşlara ateş açtılar. Mülki vatandaşları bombalarla vurmak alçak harekettir, cinayettir. İntikamımızı düşmandan aldık, mülki vatandaşlarla işimiz olmaz. Karabağ'a geri dönüyoruz, gözünüz aydın" dedi.

9 MADDELİK ANLAŞMA HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Aliyev, 9 maddelik anlaşma hakkında kısa bilgi de verdi. Bu anlaşmayla Ermenistan´ın yenilgiyi kabul ettiğini ifade eden Aliyev, 27 Eylül´den bu yana 300 yerleşim yerinin Azerbaycan ordusu tarafından kurtarıldığını belirtti. Aliyev, anlaşma detayları kapsamında Ağdam bölgesinin 20 Kasım´a kadar, Kelbecer'in 15 Kasım, Laçın'ın ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verileceğini ifade etti.

"RUSYA VE TÜRKİYE'NİN ORTAK BARIŞ GÜCÜ GÖREV ALACAK"

Şimdiye kadar 300 yerleşim bölgesini Ermenistan'ın işgalinden kurtarıldığını kaydeden Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: "Bugünkü bildiride, Rusya ve Türkiye’nin ortak barış gücü görevi yer alıyor. Bölge temaslarına ilişkin tümüyle yeni bir format yaratıyoruz" dedi. Aliyev devamla şunladrı söyledi: Dağlık Karabağ temas hattı ve Laçin koridorunda Rus barış gücünden hafif silahlı 1960 asker, 90 zırhlı personel aracı konuşlanacak" ifadelerini kullandı.

Aliyev'in konuşmasınan öne çıkan başlıklar şöyle:

"KELBECER VE LAÇİN AZERBAYCAN'A GERİ VERİLECEK"

Bu bildiri uzun süre devam eden işgali sonlandırıyor. Bu bildiri, Laçın ve Kelbecer bölgelerinin kan dökülmeden geri verileceğini gösteriyor. Ağdam rayonu 20 Kasım’a kadar Azerbaycan’a teslim edilecek. Kelbecer'in 15 Kasım, Laçin'in ise 1 Aralık'a kadar Azerbaycan'a geri verilecek. Rus askerinin anlaşma gereği Dağlık Karabağ'da 5 yıl süreyle kalacağını, taraflar itiraz etmezse bu sürenin uzatılabilecek.

PAŞİNYAN: BENİM VE HALKIM İÇİN İNANILMAZ ACI VERİCİ

Ermenistan Başbakanı Paşinyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, anlaşmayı imzaladığını, kendisi ve halkı için inanılmaz acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Karabağ çatışmasının Rusya ve Azerbaycan cumhurbaşkanları ile 13.00 itibariyle sona ermesine ilişkin bildiriyi imzaladım. Yayınlanan bildiri metni benim ve halkımız için inanılmaz derecede acı verici. Bu kararı askeri durumun derinlemesine bir analizi ve duruma en iyi sahip olan kişilerin takdiri sonucunda aldım. Ayrıca bunun yaratılan durumda en iyi çözüm olduğu inancına dayanmaktadır."

ATEŞKESİ VLADİMİR PUTİN DUYURDU

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzalanan anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan, Rus barış güçlerinin Karabağ'a gönderilmesi konusunda anlaştı. Karabağ anlaşması, meselenin adil bir şekilde Azerbaycan ve Ermeni halkının çıkarları doğrultusunda çözülmesine yardımcı olacaktır. Karabağ'daki Azeri ve Ermeni güçleri tuttukları mevzide kalacaklar" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, "Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında imzalanan anlaşmada, Dağlık Karabağ ihtilafı bölgesinde ateşkesin ve tüm askeri eylemlerin sona erdirildiği duyuruldu" dedi.

PAŞİNYAN: ÇOK ZOR BİR KARAR VERDİM

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ve Rusya liderleriyle savaşı bitiren bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Paşinyan, "Benim ve hepimiz için çok zor bir karar verdim" ifadeleriyle başlayan açıklamasında, imzaladığı anlaşmanın kendisi ve Ermenistan halkı için acı verici olduğunu söyledi. Paşinyan, ilerleyen günlerde bir ulusa sesleniş konuşması yapacağını da sözlerine ekledi. 27 Eylül'de Azerbaycan ordusu yaklaşık 30 senedir Ermenistan işgali altında olan bölgelerin kurtarılması için askeri operasyona başlamış, son olarak Dağlık Karabağ'ın kilit önemdeki kentlerinden Şuşa Azerbaycan Ordusu tarafından kurtarılmıştı.

PAŞİNYAN'IN ÜZERİNDEKİ BASKI ARTACAK

Savaşı kaybeden Ermenistan'ın lideri Nikol Paşinyan'ın üzerindeki baskının artması bekleniyor.

Paşinyan hükümetinin iflas ettiğini savunan 17 muhalif parti bugün teslim anlaşması imzalanmadan önce bir açıklama yayınlayarak Paşinyan'ın istifasını istemişti.

İktidarın Karabağ'daki çatışmalarda "yetersiz" kaldığı belirtilen açıklamada, "Telafi edilemeyen kayıpları önlemek amacıyla siyasi güçler, mevcut felaket durumundan sorumlu olan Paşinyan ve hükümetinin kendi iradesi ile kargaşa olmadan görevi bırakmasını talep ediyor." ifadesi kullanılmıştı.

Muhalif partiler, askeri-siyasi sorunları çözebilecek acil bir yürütme organı kurulmasını da istemişti.

İktidarın böylesi kritik bir dönemde zayıf kaldığı vurgulanan açıklamada, Paşinyan hükümetinin bariz şekilde iç ve dış tehditlere karşı zafiyet gösterdiği kaydedilmişti.

Açıklamada, "İnsan ve toprak kayıpları, başta Rusya ile olmak üzere müttefiklerle kusurlu ilişkiler açıkça mevcut iktidarın iflas ettiğini gösteriyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

"PAŞİNYAN YENİLGİYİ KABUL ETMİŞ OLDU"

Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın yenilgiyi kabul etmiş olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: "Ermenistan içeride ve dışarıda politikasını belirleyen 11 aile var. Bugüne kadar siyasette belirleyici isimler oldular. Bu ailelerinin hepsinin özelliği Rusya ve Moskova ile işbirliği içerisinde olan aileler. Bu 11 aile de Paşinyan'ın iktidara gelmesine karşıydı. Rusya da Karabağ'da savaş başladığı günden itibaren tavrını net şekilde ortaya koydu"

"AZERBAYCAN TÜRK GÖZLEM TİMİNİ TALEP EDİYOR"

Savaş sonrası Rusya'nın bölgeye gözlem timi göndermek istediğini belirten Çetiner, konuşmasını şöyle sürdürdü: Azerbaycan 10 yıl önceki pozisyonunda değildi. Kendi iş adamlarıyla, lobisiyle, etkili olmaya başladı. Bunlar gerek Avrupa'da, gerek Moskova'da etkin isimlerdi. Dışişleri Bakanı Lavrov Ermeni asıllıydı. Tüm etkinliğine rağmen Azerbaycan iş adamları daha etkili oldu. Biraz önce şiddetli patlama oldu. Nerede olduğu konusunda belirgin bilgi yok. Karabağ'dan Ermenistan nasıl çekilecek? Rusya'dan ve Türkiye'den bir barış gücü olacak mı Karabağ'da? Şimdi bu anlaşmaya ilişkin detaylar ortaya çıktıkça, Rusya ne kadar etkin oldu, Türkiye ne kadar rol aldı? Bu anlaşmada göreceğiz. Rusya'nın bölgeye gözlem timi göndermek istediği, Azerbaycan'ın bu olacaksa Türkiye'den de gelmesi gerektiği konusunda talebi kulisler arasında.

ERMENİSTAN'DA HALK HÜKÜMET BİNASINI BASTI

Ermenistan’da halk, Başbakan Nikol Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başladı. Ermenistan’ın başkenti Erivan da protestocular, Paşinyan’ın Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından hükümet binası önünde toplandı.

Hükümet binasının camlarına kırarak içeri giren protestocular, Paşinyan ve Ermenistan aleyhine sloganlar attı. Bazı protestocular Paşinyan’ın makam odasına girerken Ermenistan Başbakanı'na istifa çağrısında bulundu.

Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girdi.

Paşinyan, bir süre önce Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Hem kendim hem de hepimiz için çok zor bir karar aldım. Rusya ve Azerbaycan Başkanları ile Karabağ savaşını bitirmek için bir bildiri imzaladım. Yayınlanan söz konusu açıklama benim ve halkımız için tarif edilemez şekilde acı vericidir.”

BAKÜ'DE ZAFER KUTLAMALARI BAŞLADI

Ateşkesin ilan edilmesinin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de toplanan kalabalıklar zafer kutlamalarına başladı. Bakü semalarını havai fişekler aydınlatırken Azerbaycan bayrakları ile meydanlara çıkan halk zafer sloganları atmaya başladı... Evlerde bulunanlar ise ışıkları yakarak pencerelerden sevinç gösterilerine destek verdi...

DAĞLIK KARABAĞ’DA GÖREV YAPACAK RUS BARIŞ GÜCÜ YOLA ÇIKTI

Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında varılan anlaşma gereği Dağlık Karabağ’a yerleştirilecek Rus barış gücü birliklerinin yola çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulyanovska Havaalanı'ndan İl-76 model askeri kargo uçaklarıyla 1960 asker, 90 zırhlı ve 380 araçtan oluşan Rus barış gücünün Dağlık Karabağ’a gönderildiği belirtildi.

Merkez Askeri Bölgesi'nden 15. motorize birliklerin bölgeye sevk edildiği kaydedilen açıklamada, Rus askeri birliklerinin, tarafların anlaşmalara uyumunu izleyeceği, Dağlık Karabağ'daki temas hattı ve Laçin koridoru boyunca gözlem noktaları kurulmasının planlandığı hatırlatıldı.

PAŞİNYAN: BAŞKA ŞANSIM YOKTU

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sahadaki askeri durum nedeniyle Dağlık Karabağ'da işgali sonlandıran bildiriyi imzalamaktan başka şansının olmadığını söyledi.

Paşinyan, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ’da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul etmesinin ardından Facebook üzerinden canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Ermenistan’da halkın kendisini protesto etmesini yorumlayan Paşinyan, “Halkı isyana sevk eden herkes adalet önüne çıkartılacak.” diye konuştu.

Durumun “istikrara kavuşmasının ardından” bazı bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Paşinyan, “Aldığım karar, derinlemesine analizlere ve askeri duruma ilişkin bilgi sahibi kişilerin değerlendirmeleri temelinde alındı. Bildiriyi imzalamaktan başka şansım yoktu.” dedi.

Öte yandan, başta başkent Erivan olmak üzere Ermenistan’da Paşinyan aleyhindeki protestolar devam ederken daha önce hükümet binasına giren protestocular, parlamento binasına da girerek Paşinyan aleyhinde sloganlar attı.

Parlamento kürsüsüne çıkan bazı protestocular, Karabağ’daki çatışmaların devam etmesi çağrısında bulundu.

AZERİ MİLLETVEKİLLERİ HABERTÜRK TV'YE KONUŞTU

Azerbaycan Bakü Milletvekili Melahat İbrahimkızı ile Gence Milletvekili Nagif Hamzabey, sıcağı sıcağına Habertürk TV'ye açıklamalarda bulundu. Milletvekilleri konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

MELAHAT İBRAHİMKIZI: BÖLGEDE TÜRK VE RUS ASKERLERİ BARIŞ GÜCÜNÜ SAĞLAYACAK

Anlaşma imzalandığından itibaren bütün Bakü sokaklara çıkıp sevinci yaşıyor. Bugün anavatanımıza Karabağ'a kavuştuk, ruh bedene kavuştu. Sokaklarda insanlar arabalarda Türkiye-Azerbaycan bayrağı ile konvoylar oluşturdu. Tarihi bir başarıdır bu. Türkiyemizin başından beri Azerbaycan'ın yanında gördük. Başta sayın Cumhurbaşkanı sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Türk medyasına herkese teşekkür ediyorum. Yaşasın Azerbaycan-Türkiye kardeşliği. Bu gece ateşkes sağlandı. Ümit ediyoruz ki Ermenistan da son verecek. Bu ayın 15'inden sonra Kelbecer'den Ermenistan işgalci ordusu tamamıyla çıkacak. Aralık ayının 1'inden sonra Laçin'den çıkacaklar. Laçin koridoru boşaltılacak. Laçin bölgesi tamamıyla Azerbaycan'a kavuşacak. Karabağ'da güvenliğin sağlanması için Rus ve Türk silahlı kuvvetleri görev yapacak. Anlaşmaya göre bölgede güvenliğin olması için barış merkezi yapılacak. Burada Türk ve Rus silahlı kuvvetleri olacak. Anlaşmada böyle bir madde var. Nahçıvan'dan Azerbaycan'a gitmek için bir karayolu olacaktır. Şu anda Paşinyan canlı yayında, ancak nerede olduğu bilinmiyor. Ermenistan'da da insanlar ayakta. Şu anda Erivan'da Başbakanlık Ofisi'nin önünde toplandıklarını duyuyoruz. İnfial halinde protesto gerçekleştiriyorlar. O arada Rusya devreye girecektir herhalde.

NAGİF HAMZABEY: AZERBAYCAN-TÜRKİYE KARDEŞLİĞİNİN BENZERİ YOK

Gözümüz aydın olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız Aliyev, ordumuz, halk bunu başardı. Azerbaycan ile Türkiye'nin ilişkileri tamamen farklıdır. İki devlet tek milletiz. Sürekli olarak Türkiye Azerbaycan'ın yanındaydı. Bu süreç içinde de bir daha gördük ki, Azerbaycan-Türkiye kardeşliğinin bir benzeri yok. Bu süreçte Türk devleti, Türk milleti ilk günden itibaren, sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı Azerbaycan'ın yanında olduğunu bildirdiler.