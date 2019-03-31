Esenyurt'ta bulunan Kıraç Limak Türkerler İlkokulu'nun bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Okulu duman kaplaması nedeniyle polisler hariç içeridekiler dışarıya çıkarıldı.

DHA'nın haberine göre, itfaiye gelerek yangına müdahale etti. İtfaiyenin duman tahliyesinin ardından oy sayımına devam edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili yapılan açıklamada, "Limak Türker ilkokulu bodrum katında istifli halde bulunan ıslak mendil ve peçeteler yanmış, yangın olay yerinde bulunan polisler tarafından, yangın söndürücüler marifeti ile söndürülmüş olup, itfaiye görevlilerince incelemeler yapılmaktadır. Olay sonrası seçim güvenliğine etki edebilecek bir husus tespit edilmemiştir." denildi.