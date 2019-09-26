Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti. Chirac, 1995-2007 yılları arasında Fransa'yı yönetmişti.

Avrupa'daki en uzun siyasi kariyerlerden birine sahip olan Chirac 86 yaşındaydı. Fransız lider, Alzheimer hastalığıyla bağlantılı olarak hafıza problemleri yaşıyordu.

Chirac ülkesinde iki dönem Cumhurbaşkanlığı, iki dönem de Başbakanlık yapmış, bunun yanı sıra 18 yıl Paris Belediye Başkanı olarak görev yapmıştı.

Fransız lider özellikle ABD'nin Irak'ı işgaline karşı muhalefetin başını çekmesiyle dünyanın takdirini toplamıştı. Chirac'ın 2003'teki savaş karşıtı duruşu, Fransa'daki onaylanma oranlarını yüzde 90 seviyelerine kadar yükseltmişti.

Chirac, ABD'nin Irak'ı işgalinden bir hafta önce, "Savaş her zaman son duraktır. Her zaman başarısızlığın bir kanıtıdır. Daima çözümlerin en kötüsüdür çünkü ölüm ve sefalet getirir" ifadelerini kullanmış ve Irak'a yönelik herhangi bir işgal hareketinin 'kabus' olacağını söylemişti.

Chirac ayrıca İkinci Dünya Savaşı döneminde 76 bin Yahudi'nin toplama kamplarına gönderilmesi konusunda Fransız halkının ve Fransa devletinin sorumluluğunu kabul ederek, resmi olarak özür dilemişti.

2005 yılında felç geçiren Chirac daha sonra iyileşerek görevinin başına dönmüş ancak 2007'de yapılacak seçimlerde adaylığını koymamaya karar vermişti.