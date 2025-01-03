Güney Kore Cumhurbaşkanına tutuklama kararı
Görevi dondurulan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon-Suk Yeol, yayınladığı sıkıyönetim kararı sonrası görevi kötüye kullanma iddisıyla suçlanmıştı. Güney Kore'de Yoon-Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yetkililer, Yoon'u tutuklamak üzere konutuna gidiyor.
Giriş: 03.01.2025 - 01:29 Güncelleme: 03.01.2025 - 01:39
Görevi dondurulan Güney Kore Cumhurbaşkanı Yoon-Suk Yeol, yayınladığı sıkıyönetim kararı sonrası, görevi kötüye kullanma iddiasıyla suçlanmıştı. Güney Kore'de Yoon-Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Yetkililer, Yoon'u tutuklamak üzere konutuna gidiyor.
Yoon taraftarları ise konutun çevresinde toplanarak tutuklama kararının uygulanmaması için direneceklerini bildirdi.
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