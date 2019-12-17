Pakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, vatana ihanet suçundan idama mahkum edildi.
İslamabad kentinde görülen davada tedavi için yurtdışında olan Müşerref gıyaben yargılanıyordu.
Açıklamada mahkeme heyetinin 1'e karşı 2 oyla idam cezası kararı verdiği belirtildi.
1999'da askeri darbeyle başa geçen Müşerref 2008 yılına kadar Pakistan'ın devlet başkanlığı görevini üstlenmişti.
Müşerref, görevde kalabilmek için Pakistan Anayasası'nı ihlal etmekle suçlanıyordu.
Müşerref halen Dubai'de ikamet ediyor.
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