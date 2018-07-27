Öz kızına istismardan sanık olan Mehmet Fatih Oflaz, 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Türkiye'nin, Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın'ın haberinden öğrendiği bu çarpıcı olayda, Oflaz'ın en yakınındaki isimlerin bile bilmediği HABERTÜRK’ün ulaştığı çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Hapis cezası aldığı mahkemede, “Çocukluğumda tacize uğradım. Annem engel olmadı” dediğine dair kayıtlar bulunan Mehmet Fatih Oflaz 41 yıl önce, yani 17 yaşında lise öğrencisiyken, 14 yaşındaki turist çocuk Valeria Montuori'yi istismar suçundan İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmış. Baba Yaşar Oflaz, İtalya'ya gidip Valeria'nın babası Mario’yu çocukların evlenmesine ikna etmiş. Bu kararı kabul eden mahkeme heyetinin başkanı Talip Güran duruşma bitiminde Oflaz Ailesi'ne, “İpin ucunu kaçırıyorsunuz. Çocuklarınızı boş bırakmayın” demiş.



Mehmet Fatih Oflaz… Türkiye bu ismi ve öz kızına yaşattığı cinsel istismar dehşetini HABERTÜRK’ün haberinden öğrendi. MTV, Eurosport ile birlikte çok sayıda tematik ve eğlence kanalının yayın haklarının sahibi olarak bilinen bu isim, sahip oldukları nedeniyle cemiyet hayatının da ‘muteber’ isimleri arasındaydı.

MEDYA PATRONUNA ÖZ KIZINA CİNSEL İSTİSMARDAN 18 YIL 9 AY HAPİS



Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın'ın haberine göre medya patronu Mehmet Fatih Oflaz 7.5 ile 15 yaşları arasında öz kızını istismar etmişti. Yıllarca süren bu durum yaşadıklarına anlam vermeye çalışan mağdur kız çocuğunun taşıdığı yükü kaldıramayacağı boyutlara varmıştı. Dahası 8 yıl kadar süren istismarın izleri silinememişti. Mağdur çocuğun tam üç kez intihar girişimlerine varan krizlerine yıllar süren terapi seansları eşlik etti. Dahası 15 yaşına kadar yaşadıklarını birinci dereceden yakınları; anneannesi, annesi, üvey ağabeyi ve yakın arkadaşları dahil birçok kişiye anlatan küçük çocuk, aile içinde bir tür “Kasaba sırrı” olan bu acı gerçeği üniversiteyi bitirme çağına geldiğinde mahkemeye taşımıştı.



MAHKEME 22.5 YIL HAPİSE HÜKMETTİ

Mahkeme Mehmet Fatih Oflaz'ı çocuğuna yaptıkları nedeniyle 22 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp, cezasının 18 yıl 9 ay hapis olarak uygulanmasına hükmetti. Mağdur çocuğun avukatları tüm duruşmalar boyunca baba Oflaz’ın tutuklanmasını talep etti. Ancak mahkeme bu talepleri hep reddetti. 17. Ağır Ceza Mahkemesi kararını açıklarken de Oflaz’ın tutuklanmasına gerek olmadığını, çünkü “Sanığın duruşmaya katılıp savunma yaptığını” ve “Sabıkasız” olduğunu belirtti. Oflaz hakkında sadece “Yurt dışına çıkış yasağı” uygulandı. Oflaz hakkındaki o dosya ve verilen karar halen tartışılıyor. Çünkü Oflaz karardan hemen sonra Türkiye'den kaçtı. Kimilerine göre üçüncü eşinin de yaşadığı İspanya’da.. Bazı bilgilere göre ise Amerika’da…



SADECE BİR DURUŞMAYA KATILDI



Mağdur çocuğun hem ailesi hem yakınları hem de avukatları mahkemenin kararına tepkili. Avukat Fatih Volkan mağdurenin zarar görmemesi için yıllardır büyük bir gizlilik içinde yürüttüğü olayla ilgili, “Her şeyden önce medyadaki herkesten bir ricam var. Mağdurun yarasını kanatacak şekilde ismini ve fotoğrafını kimse kullanmasın” diyor. Ardından ekliyor: “Mehmet Fatih Oflaz’a verilen ceza çok az çünkü işlediği suç, çok uzun süre devam etmiş ve tekrar eden bir suçtur. Ayrıca mahkeme Oflaz’ın 22 yıl 6 aylık hapis cezasında indirime giderken, ‘duruşmaya katıldığını” söylüyor. Bu adam sadece bir tek duruşmaya katıldı. Mahkeme neden böyle bir karar verdi. Anlamış değiliz.“