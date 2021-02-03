FBI: Tarihin en kara günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: FBI: Tarihin en kara günü! 2 ajan öldürüldü, 3 ajan yaralandı
ABONE OL

FBI: Tarihin en kara günü! 2 ajan öldürüldü, 3 ajan yaralandı

ABD'de çocuklara yönelik istismar suçlarıyla mücadele eden iki FBI ajanı, bir apartman dairesini aramaya geldiklerinde meydana gelen silahlı çatışmada öldü, üç ajan da yaralandı. FBI olayı, "Tarihin en kara günü" olarak açıkladı

SON DAKİKA: FBI: Tarihin en kara günü! 2 ajan öldürüldü, 3 ajan yaralandı
FBI: Tarihin en kara günü
0:00 / 0:00
Reuters / HABERTURK.COM

ABD'de çocuklara yönelik istismar suçlarıyla mücadele eden iki FBI ajanı, Florida eyaletindeki bir apartman dairesini aramaya geldiklerinde meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybetti, üç ajan da yaralandı.

FBI bu olayı 'tarihinin en kanlı' günlerinden biri olarak duyurdu. FBI'ın Miami saha ofisi başkanı George Piro, şüphelinin arama yapmak için gelen ajanlara ateş açtığını söyledi. Şüphelinin ise intihar ettiğine inanılıyor.

FBI Direktörü Christopher A. Wray, öldürülen iki ajanın isimlerinin Daniel Alfin ve Laura Schwartzenberger olduğunu söyledi ve her ikisini de çocuklara karşı suçları soruşturma konusunda uzmanlaştığını belirtti.

FBI Miami Ajanı Michael D. Leverock, yaralı ajanlardan ikisinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını, durumlarını stabil olduğunu söyledi. Wray, diğer ajanın hastaneye gitmesine gerek olmadığını ifade etti.

Piro düzenlediği basın toplantısında, "Bugün bu korkunç olay ailemizin en iyi iki üyesini aldı. Onlar FBI'ın değerli üyeleriydi ve sonsuza kadar kahraman olacaklar. Her zaman onların nihai fedakarlığını onurlandıracağız." dedi.

Olay sırasında Beyaz Saray'da göçmenler hakkında çalışma yapan ABD Başkanı Joe Biden, olayı öğrenir öğrenmez "Ajanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Aileleri için üzgünüm" ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı gönderecek
DÜNYAÇin gelişmekte olan ülkelere 10 milyon doz aşı ...
DEJAVU! 2020 felaketleri böyle başlamıştı! Son dakika: Durdurulamıyor
DÜNYAAvustralya'daki yangınlar kontrol altına alınamıyor!
SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Yunanistan'a davet!
DÜNYABakan Akar'dan Yunanistan'a davet!
DSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
DÜNYADSÖ heyeti Vuhan'daki laboratuvarı ziyaret etti
Rusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' uyarısı!
DÜNYARusya'dan Batı ülkelerine 'içişlerine müdahale' ...
Son dakika haberler: Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması! - Haberler
DÜNYABeyaz Saray'dan Türkiye açıklaması!
Biden geldi, gerilim düştü! Son dakika: ABD'den İran'ı rahatlatan hamle
DÜNYAABD, uçak gemisini Orta Doğu'dan çekti!
YASAKLANDI| Son dakika: İtalyan belediye başkanından tuhaf karar
DÜNYAİtalyan belediye başkanı duyurdu: Korona yasak!
Gitti ama davası bitmedi! Son dakika Trump hakkında flaş suçlama
DÜNYA"Trump, Kongre baskınının doğrudan sorumlusu!"
Myanmar'da darbe sonrası yeni kabineden ilk toplantı
DÜNYAMyanmar'da darbe sonrası ilk kabine toplantısı