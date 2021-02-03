FBI: Tarihin en kara günü 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD'de çocuklara yönelik istismar suçlarıyla mücadele eden iki FBI ajanı, Florida eyaletindeki bir apartman dairesini aramaya geldiklerinde meydana gelen silahlı çatışmada hayatını kaybetti, üç ajan da yaralandı.

FBI bu olayı 'tarihinin en kanlı' günlerinden biri olarak duyurdu. FBI'ın Miami saha ofisi başkanı George Piro, şüphelinin arama yapmak için gelen ajanlara ateş açtığını söyledi. Şüphelinin ise intihar ettiğine inanılıyor.

FBI Direktörü Christopher A. Wray, öldürülen iki ajanın isimlerinin Daniel Alfin ve Laura Schwartzenberger olduğunu söyledi ve her ikisini de çocuklara karşı suçları soruşturma konusunda uzmanlaştığını belirtti.

FBI Miami Ajanı Michael D. Leverock, yaralı ajanlardan ikisinin tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını, durumlarını stabil olduğunu söyledi. Wray, diğer ajanın hastaneye gitmesine gerek olmadığını ifade etti.

Piro düzenlediği basın toplantısında, "Bugün bu korkunç olay ailemizin en iyi iki üyesini aldı. Onlar FBI'ın değerli üyeleriydi ve sonsuza kadar kahraman olacaklar. Her zaman onların nihai fedakarlığını onurlandıracağız." dedi.

Olay sırasında Beyaz Saray'da göçmenler hakkında çalışma yapan ABD Başkanı Joe Biden, olayı öğrenir öğrenmez "Ajanlar hayatlarını tehlikeye atıyorlar. Aileleri için üzgünüm" ifadelerini kullandı.