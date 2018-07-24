FEMEN'in kurucularından biri olan 31 yaşındaki Ukraynalı Oksana Shachko'nun Fransa'nın başkenti Paris'te intihar ettiği belirtildi.

Shachko'nun arkasında İngilizce, "Hepiniz sahtesiniz" yazılı bir not bıraktığı belirtildi. Ukraynalı aktivist geçtiğimiz 2 yıl içersinde iki kez daha intihara teşebbüs etmişti.

Shachko, 2008'de Ukrayna'da kurulan grubun üç kurucusundan biriydi.

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