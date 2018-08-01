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Son dakika: FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış girişimleri hızlandı

Son dakika haberi... FETÖ'nün başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında aranan örgüt mensuplarının yurt dışına kaçma girişimleri son günlerde hız kazandı. Güvenlik kaynakları, Pensilvanya'dan gelen talimat üzerine örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış girişimlerinin arttığı belirtirken, deniz ve karadan yurt dışına kaçmaya çalışan çok sayıda zanlı yakalanarak adalete teslim edildi

01.08.2018 - 14:08 | Güncelleme: AA


FETÖ'cülerin yurt dışına kaçış girişimleri hızlandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başarısızlıkla sonuçlanan darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan örgüt üyelerinin yurt dışına kaçma girişimleri hızlandı.

Ege Denizi'ni veya Kıbrıs üzerinden Akdeniz'i aşarak Yunan adalarına ya da Edirne kara sınırından Balkan ülkelerine kaçmaya çalışan ihanet şebekesi üyelerinin bu girişimleri özellikle son günlerde hız kazandı.

Güvenlik kaynakları, ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine örgüt üyelerinin yurt dışına kaçış girişimlerinin artığını belirtirken, sınırı geçmeye çalışan çok sayıda şüpheli yakalandı.

Ege Denizi ve Meriç Nehri'ndeki yasa dışı geçişler sırasında ise son 10 günde 5'i çocuk 9 kişi kaçış için kullanılan botların alabora olmasıyla yaşamlarını yitirdi.

İZMİR'DE 7 GÖZALTI

Çorum'da, "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan yargılanan eski hakim Muhammet İkbal Yardımcı'nın da aralarında bulunduğu FETÖ üyesi bir grup, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İzmir'de yakalandı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarından 27 Temmuz gecesi Yunan adalarına kaçmaya çalışan grubun bindiği zodyak bot su alınca, bottakiler durumu "Alo 158 Sahil Güvenlik" ekiplerine bildirdi.

Olay yerine giden sahil güvenlik botu, aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 11 kişiyi kurtararak karaya çıkardı.

Kimlik kontrolü ve sorgularının ardından aralarında Çorum'da "silahlı terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla yargılanan ve adli kontrol şartıyla tahliye edilen eski hakim Muhammed İkbal Yardımcı ile farklı illerdeki FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı bulunanların da yer aldığı 7 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan kişilerin yanında bulunan eşyalar ve yüklü miktarda dövize el konuldu. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, soruşturmanın yürütüldüğü illere gönderildi.

EDİRNE'DE 20 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Edirne'de de "hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri FETÖ'cülere göz açtırmıyor.

Son 10 günde 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de düzenlenen operasyonlarda, aralarında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesiyken meslekten ihraç edilen A.K, eşi A.B.K. ve avukat A.E.T'nin de bulunduğu 20 FETÖ zanlısı yakalandı. Zanlıların beraberindeki 8 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

Yakalanan FETÖ şüphelilerinden 4'ü Edirne'de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri haklarında soruşturma yürütülen illere gönderildi.

Bu arada, 20 Temmuz'da yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışırken Meriç Nehri'nde bindikleri botun devrilmesi sonucu bir FETÖ şüphelisinin eşi ve 2 çocuğu boğuldu. Botta bulunan diğer kişilerin ise Yunanistan'a kaçtığı öne sürüldü.

RODOS'A KAÇMAYA ÇLIŞAN FETÖ FİRARİLERİ YAKALANDI

KKTC'den 28 Temmuz'da Rodos Adası'na yasa dışı yollardan kaçmaya çalışırken yakalanan, aralarında FETÖ firarisi asker ve öğretmenlerin de bulunduğu 50 kişi, 30 Temmuz'da Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Dairesi görevlilerince teslim alınarak Mersin'e getirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi. Diğer zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AYVALIK'TA FEÖT ÜYELERİNİN DE BULUNDUĞU TEKNE BATTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan FETÖ üyelerinin de bulunduğu teknenin batması sonucu 3'ü çocuk 6 kişi öldü, 9 kişi kurtarıldı.

Midilli'ye 29 Temmuz gecesi yasa dışı yollarla gitmeye çalışan, FETÖ üyeliğinden arananlar ve çocuklarının da aralarında olduğu 14 kişi ile organizatörlük yaptığı iddia edilen kişinin bulunduğu fiber tekne, Çıplak Ada açıklarında battı.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesindeki botların devriye gezdiği saatlerde termal kameralarla belirlenen 9 kişi kurtarıldı.

Kurtarılanların, teknede 16 kişi olduklarını söylemeleri üzerine Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İzmir'in Dikili ilçesinden gelen helikopterin havadan yardımıyla arama çalışması başlatıldı.

Arama kurtarma çalışmalarında 3'ü çocuk 6 kişinin cesedi denizden çıkarıldı. Kurtarılanların ifadesi doğrultusunda kaybolduğu değerlendirilerek bir süre denizde aranan organizatör S.Ç. ise 30 Temmuz'da Edremit'in Altınoluk Mahallesi'nde yakalandı.

ARALARINDA FETÖ ELEBAŞININ YEĞENİNİN EŞİ DE BULUNUYOR

Kurtarılan 9 kişi arasında bulunan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu belirlendi. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile meslekten ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.

Kurtarılanlardan B.Ç'nin Edremit'te kuyumculuk yaptığı ve arandığı, örgütün ilçe mütevelli grubunda bulunduğu, G.Y'nin örgüte ait eğitim kurumlarında çalıştığı ve boğulanlardan birinin eşi olduğu, H.A'nın arandığı, ByLock kullandığı ve öğretmenlikten ihraç edildiği, E.A'nın da ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen, aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 zanlı tutuklandı, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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