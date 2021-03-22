FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasında mütalaa 0:00 / 0:00

DHA

Firari sanık Rızanur Meral'in eşi Zeynep Meral'in de arasında bulunduğu toplam 19 sanık hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapis talep edildi. 11 sanık hakkında "FETÖ'ye üye olmamakla birlikte yardım" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası isteyen savcı, bir sanık hakkında ise etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması talep edildi. Mütalaada firari sanıklar Fetullah Gülen, Rızanur Meral, Mustafa Muhammet Günay ve Mehmet Gökdeniz'in dosyasının ise ayrılması talep edildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen duruşmada, bazı sanıklar ve avukatları hazır bulundu. Duruşma savcısının esas hakkındaki mütalaasını celse arasında dava dosyasına sunduğu kaydedildi. Mütalaada, sanıkların gazete-dergi gibi örgüte müzahir yazılı basın yayın organlarına abonelikleri, örgüt yapılanmasının olduğu ve sanıkların belli bir grup eşliğinde yapmış oldukları yurt dışı çıkışları, Bank Asya üzerinden örgütsel talimat kapsamında belli bir saikle yapılan bankacılık işlemleri, sanıkların üyesi oldukları dernek, konfederasyon ve federasyonlar, buralarda alınan üst düzey başkan, başkan yardımcılığı, yönetim veya denetim kurulu üyeliği gibi görevler, örgütsel saik ve tepkiyle bir yayın kuruluşundan yapılan belli bir döneme özgü çıkışlar, Bylock programına ilişkin yazışmalar, yapılan bağış, kurban, burs veya para transferleri gibi çok sayıda delilin dosya kapsamında bulunduğu" kaydedildi. Sanıkların eylemlerinin silahlı terör örgütü faaliyetleri kapsamında gerçekleştiği belirtilen mütalaada, terörün finansmanı suçunun bir kısım sanıklar açısından silahlı terör örgütü üyeliği eylemleri içinde eridiği kaydedildi.

EŞİYLE ORTAK HAREKET ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Mütalaada, firari sanık Rızanur Meral'in eşi sanık Zeynep Meral'in, FETÖ silahlı terör örgütü ile irtibatı ve iltisaklı olduğu için 667 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Koza İş ve Kadın derneğinin üyesi olduğu, sanığın Bylock yazışmalarında eşi ile ortak hareket ettiği belirtildi. Sanığın Bank Asya'da çok sayıda hesabının bulunduğu, söz konusu hesaplardan 7 tanesinin örgüt bünyesinde belli bir dönemle sınırlı talimat kapsamında açıldığı öne sürülen mütalaada, kaçma şüphesi, delilleri karartma ihtimali, kaçak konumdaki eşinin konumu ve örgütsel faaliyetleri, sanığın bu durumu bilme ve isteyerek uyumlu hareket etmesi gibi hususlar birlikte değerlendirilerek FETÖ üyesi olduğu kanaatine varıldığı vurgulandı.

4 SANIĞIN DOSYASININ AYRILMASI İSTENDİ

Mütalaada, firari sanıklar Fetullah Gülen, Mehmet Gökdeniz, Mustafa Muhammet Günay ve Rıza Nur Meral'in dosyasının ayrılması talep edildi.

19 SANIĞA ÜYELİKTEN CEZA İSTENDİ

Mütalaada sanıklar Ahmet Tuzlu, Ahmet Şener Gülenç, Arzu Üre, Aylin Kılınç Aydın, Çetin Tekdemir, Ertuğrul Yılmaz, Fuat Yılmaz, Harun Akca, İlhan Karagöz, İnci Konuk, Kezban Uyar, Mehmet Seydi Şentürk, Murat Atakan Kayalar, Nalan Erpolat, Nihat Kurt, Oğuz Kaan Gündüz, Salih Zeki Azak, Selahattin Keleş ve Zeynep Meral'in "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.

BİR SANIĞA ETKİN PİŞMANLIK HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI İSTENDİ

Sanık Yüksel Nalbant'ın cezasında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması istenen mütalaada, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 aydan 7,5 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar Ali İhsan Özay, Emrullah Emre Topal, Köksal Turna, Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Ruhi Gürer, Rüstem Karaoğlan, Selahattin Altuntaş, Semih Sadır, Süleyman Düzgün, Süleyman Muzaffer Bicak ve Şahin Erçin'in ise "FETÖ Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte yardım etme" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.