Sarkozy suçlu bulundu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya SON DAKİKA: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin davası sonuçlandı: Suçlu bulundu!
ABONE OL

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin davası sonuçlandı: Suçlu bulundu!

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten suçlu bulundu. Sarkozy, 1 yıl ev hapsine çarptırıldı

SON DAKİKA: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin davası sonuçlandı: Suçlu bulundu!
Sarkozy suçlu bulundu!
0:00 / 0:00
AA

Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağladığı gerekçesiyle 1 yıl ev hapsine çarptırıldı.

Paris Adli Mahkemesinde, 20 Mayıs'tan bu yana devam eden davada, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanlığı seçiminde yasa dışı finansman sağlamaktan suçlu bulunan Sarkozy'ye 1 yıl ev hapsi cezası verilmesine ve elektronik kelepçe ile takip edilmesine hükmedildi.

Duruşmaya katılmayan Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınırı ve bunun aşıldığını bildiğine karar veren mahkeme, seçim kampanyası harcamalarında yasal sınırın 16 milyon 247 bin 509 avro üzerine çıkıldığını belirledi.

13 KİŞİ DE SUÇLU BULUNDU

Bu yasal sınırın 31 Mart 2012'de düzenlenen 18'inci mitingde aşıldığı bildirildi. Sarkozy ile aynı davada yargılanan 13 kişi de suçlu bulundu.

2007-2012 arasında cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Sarkozy, haziranda mahkemeye verdiği ifadede suçlamaları reddetmişti.

Seçim harcamalarının parti faaliyeti gibi gösterilip Sarkozy'nin seçim kampanyasında yasal sınır olan 22,5 milyon avronun üzerine çıkılmasının perdelenmeye çalışıldığı belirtilmişti.

Sarkozy, seçim kampanyasının finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanmıştı.

Sarkozy, 1 Mart'ta yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında, 2 yılı tecilli olmak üzere 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi sonrası açıklamalar!
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile ne konuştu?
SON DAKİKA: Pentagon'dan Çin ile 'samimi' görüşme açıklaması
DÜNYA Pentagon'dan Çin ile 'samimi' görüşme açıklaması
SON DAKİKA: Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea Yanardağı'nda patlama!
DÜNYA Dünyanın en aktif volkanlarından Kilauea'da patlama!
Alman Meclisi'nde Türk başkan mı? Son dakika: Almanya bu iddiayı konuşuyor
DÜNYA Alman Federal Meclisi'ne Türk kökenli başkan iddiası!
SON DAKİKA: Ekvador'da cezaevinde çeteler arasındaki çatışma çıktı: 116 kişi hayatını kaybetti!
DÜNYA Ekvador'da cezaevinde çatışma: 100'ü aşkın ölü!
LAV DEHŞETİ... Son dakika: La Palma'da lavlar denize ulaştı!
DÜNYA La Palma'da lavlar okyanusa ulaştı: Zehirli gazlar ...
SON DAKİKA: Necla Buden Ramazan hükümeti kurabilirse Tunus'un ilk kadın başbakanı olacak!
DÜNYA Tunus'a ilk kadın başbakan
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'a Türkiye'nin S-400 alma nedenlerini anlattı
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin S-400 alma ...
İsrail Dışişleri Bakanı Lapid: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere saldırısı bir terördür
DÜNYA İsrail Dışişleri Bakanı'ndan Yahudi yerleşimcilere ...
Güney Afrika Cumhurbaşkanı, ülkesine uygulanan seyahat kısıtlaması konusunda İngiltere'yle görüşecek
DÜNYA Güney Afrika'dan İngiltere'yle seyahat kısıtlaması ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.