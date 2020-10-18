Uzun süredir kanser tedavisi gören Sözcü gazetesi yazarı Bekir Coşkun yaşamını yitirdi.

1945’te Şanlıurfa’da memur bir babanın çocuğu olarak dünyaya gelen Bekir Coşkun, Ankara’da Yüksek Gazetecilik Okulu’ndan mezun oldu.

1974'te mesleğe foto muhabiri olarak başlayan ardından emniyet ve parlamento muhabirliği yapan Bekir Coşkun, Günaydın Gazetesi’nde Dokuzuncu Köy adlı köşede yazarlık yaptı.

1987'de Sabah Gazetesi’nde Onuncu Köy başlıklı köşesini yazmaya başladı. 1993’te Hürriyet Gazetesi'ne geçen Coşkun, 16 yıl bu gazetede yazdı.

HABERTÜRK'TE DE YAZDI

Türk basının önemli gazetelerinde köşe yazılarını sürdüren Coşkun'un bir durağı da Habertürk olmuştu. 2009'da yayın hayatına başlayan Habertürk gazetesinin yazar kadrosuna Coşkun da katılmış ve yaklaşık bir yıl yazılarına devam etmişti.

2010 yılında Cumhuriyet gazetesiyle anlaşan Coşkun, 14 Mart 2014'te Sözcü'deki ilk yazısını yazdı.

2017 yılı Ekim ayında kanser tedavisi nedeniyle yazılarına ara veren Bekir Coşkun, o tarihten bu yana sağlığı el verdiği sürece Sözcü gazetesindeki köşesinden okurlarıyla buluşmayı sürdürüyordu.

MANSUR YAVAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter hesabından başsağlığı mesajı paylaştı. Yavaş, ''Bir süredir kanser tedavisi gören duayen gazeteci Bekir Coşkun'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve basın camiasına başsağlığı diliyorum.'' dedi.

— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) October 18, 2020

MUHARREM İNCE: DOKUZ KÖYDEN KOVULAN BİR GAZETECİYDİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Muharrem İnce ise, ''Bekir Coşkun kalemini satmayan, kalemini satmadığı için dokuz köyden kovulan vatansever bir gazeteciydi. Allah rahmet eylesin, ailesinin, okurlarının başı sağolsun.'' ifadelerine yer verdi.

— Muharrem İNCE (@vekilince) October 18, 2020

TUNÇ SOYER'DEN TAZİYE MESAJI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Twitter hesabından taziye mesajı yayınladı. Soyer şu sözlere yer verdi:

Basınımızın usta kalemi, duayen ismi Bekir Coşkun'un vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İnandığını yazmaktan vazgeçmemiş, baskılara hiçbir dönemde boyun eğmemiş bir isimdi. Allah'tan rahmet diliyorum. Basın camiasının, sevenlerinin ve ailesinin başı sağolsun.