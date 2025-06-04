Gazeteci Gökhan Özbek, geçirdiği kalp krizi sonucu 42 yaşında yaşamını yitirdi.

Ankara’da özel bir hastaneye anjiyo olmak için giden 23 Derece’nin kurucularından Gökhan Özbek’in, işlem öncesinde kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Beynine pıhtı atması sonucu bilinci kapanan deneyimli gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

23 Derece’nin kurucularından Savaş Yıldırım, “Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Dostum, abim Gökhan Özbek’i kaybettik. @yirmiucderece için çok emek verdik. Çok hayal kurduk. Güldük, ağladık… Şu an boşluğa yazıyormuşum gibi hissediyorum. Affedin” dedi.