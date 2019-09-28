Elazığ ve Giresun bugün deprem paniği yaşadı. 6 dakika arayla meydana gelen depremlerin büyüklüğü 3.0 ve 3.3 olarak ölçüldü. Elazığ'daki deprem daha çok hissedilirken, henüz herhangi bir olumsuz haber gelmedi. Elazığ ve Giresun'daki depremlerden ayrıntılar haberimizde.

ELAZIĞ'DA 3.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre saat 15.29'da meydana gelen 3.3 büyüklüğündeki depremin derinliği 9.15 kilometre olarak ölçüldü. Deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

GİRESUN'DA 3.0 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre saat 15.35'de meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki depremin derinliği 6.69 kilometre olarak ölçüldü.