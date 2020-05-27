Son dakika! Göktaşı paniği: Diyarbakır, Trabzon, Sivas ve Erzurum da görüldü

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bugün akşam saatlerinde gök yüzünde parlayan bir cismin düştüğü götürüldü. Göktaşı olduğu değerlendirilen cisim Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Bingöl,Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere bir çok şehirde göründü.

O anlar bölgedeki güvenlik kameralarına ve cep telefonu kameralarına da yansıdı.

GECEYİ AYDINLATTI

Erzurum'da da Göktaşı olduğu düşünülen cismin düşme anı kameralara yansırken insanları şaşkınlığını gizleyemedi. Düşme anından sonra ise havada toz bulutu oluştuğu görüldü.

SİVAS'TA AFAD VE UMKE İNCELEME BAŞLATTI

Sivas’ta Gürün, Kangal ve Şarkışla ilçelerinde bir çok kişi jandarmayı arayarak “Göktaşı gördük” şeklinde ihbarlarda bulundu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri, gök taşının görüldüğü iddia edilen notalarda inceleme başlattı.

Sivas’ın Gürün ilçesi ile Kangal ilçesi arasında kalan kırsal alanda AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri alan taraması yaptı. Yapılan taramada her hangi bir belirtiye rastlanılmadı. Çevrede köylerde yaşayanlar bir ışık huzmesinin karanlığı aydınlatarak düştüğünü söyledi.