Cadılar Bayramı'nda izdiham: 146 ölü 0:00 / 0:00

AA

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Cadılar Bayramı etkinliklerinde meydana gelen izdihamda 146 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı

Yetkililer, Seul'ün eğlence merkezlerinden Itaewon bölgesindeki Cadılar Bayramı kutlamasında çıkan izdihamda 146 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

İZDİHAM'DAN EZİLDİLER

Seul'de çıkan izdihamda Cadılar Bayramı kutlamaya gelen vatandaşları sıkıştıkları yerden kurtarmaya çalışan görevlilerin verdiği mücadele video görüntülerine böyle yansıdı





Güney Kore'nin Ulusal İtfaiye Teşkilatı yetkililerinden Choi Cheon-sik, kutlamada arka tarafta olanların dar bir sokakta kalabalığı itmeleri sonucu izdiham yaşandığını düşündüklerini belirtti.

Choi, olay yerine 400'den fazla acil durum görevlisi ve ülke çapında 140 civarında acil durum aracı sevk edildiğini dile getirdi.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan, yerel medyada yer alan bazı haberlere göre, Itaewon'daki bir eğlence mekanına kimliği açıklanmayan bir ünlünün geleceğine dair söylentilerin ardından insanlar, buraya akın ederek izdihama yol açtı.

Haberlerde, Itaewon sokaklarındaki Cadılar Bayramı kutlamalarına yaklaşık 100 bin kişinin katıldığı iddia edildi.