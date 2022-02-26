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AB ve ABD'den Putin ve Lavrov'a yaptırım

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmen yaptırım listesine alındığını duyurdu. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı. Rusya ise yaptırımları, 'Batı'nın acizliği' olarak niteledi.

Son dakika haberleri: AB'den Vladimir Putin'e ağır yaptırım! Mal varlıkları donduruldu ve...
AB ve ABD'den Putin ve Lavrov'a yaptırım
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HABERTURK.COM / AA

Son dakika haberler... Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Konseyi, Ukrayna krizi ve Rusya yaptırımları gündemiyle Brüksel’de toplandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un resmen yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya girmesi ve ardından yaşanan süreci yorumlayan Borrell, “Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı sürüyor. Ukrayna kahramanca savunuyor. Ukraynalılara gerçek özgürlük savaşçıları diyebiliriz. Masumların hayatları tehlikededir. Bu durumun vehametini anlamalıyız. Müdahale edenlere karşı kullanma tehdidinde bulunulan nükleer silahlara sahip büyük bir askeri güç tarafından bir komşu ülkenin işgali söz konusu”dedi. AB Dışişleri Bakanlarının bugün yaptırımların detaylarını görüştüğünü kaydeden Borrell, “AB Dışişleri Bakanlarının aldığı kararla Putin ve Lavrov da yaptırım uygulanacaklar listesine alınmıştır” dedi.

"RUS HALKINI HEDEF ALMIYORUZ"

AB’nin aldığı yaptırım kararlarının Rus halkına karşı olmadığını bildiren Borrell, “Rus halkını hedef almıyoruz. Birçok Rus vatandaşı savaşa karşı. Rusya’da savaş karşıtı gösteriler yaptılar. Putin Rus halkı değildir. Rusya yaptıklarını uluslararası açıdan tekrar gözden geçirmelidir. Birleşmiş Milletler’den (BM) Rusya’yı cezalandırması için talepte bulunacağız. Ortak çalıştığımız ülkelere karşı da Putin’in saldırgan tavrı görüldü. Bu durum uluslararası toplumun harekete geçmesini gerektirir. BM Genel Kurulu kapsamında yapılacak bir oylamada kimlerin karşı durduğunu göreceğiz” diye konuştu.

Rusya’nın uluslararası toluma saygı göstermediğini söyleyen Josep Borrell, “Putin bir komşusuna karşı savaş açtı ki bu sırada BM’de bir toplantı sürüyordu. Bu durum gösterdikleri saygı ve uluslararası düzene bağlılığı göstermiştir. Rusya uluslararası toplumdan atılmıyor ama uluslararası organizasyonlardan dışlanmaya başladı. Biz Ukrayna’yı sonuna kadar destekliyoruz. Bu duruma dair görüş birliğimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“KAOS ÇEVRE ÜLKELERİ DE OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Rusya’nın başlattığı harekatın bölge ve çevre ülkeleri için de kaosa neden olduğunu belirten Borrell, “Rusya Zelenskiy’i nazilik ve soykırım yapmakla suçladı. Bu Rusya için bir yargısal sonuç getirmelidir. Ayrıca bu kaosun komşu ülkeleri olumsuz etkilediğini görüyoruz. Örneğin Bosna Hersek gibi ülkelerin istikrara ihtiyacı var. Biz istikrarı destekliyoruz. AB olarak Bosna Hersek’e 500 asker göndermeye karar verdik. Önümüzdeki günlerde bu gerçekleşecektir” dedi.

Borrell, bir gazetecinin Putin ve Lavrov’a karşı yaptırım kararına ilişkin “Putin ve Lavrov’un Avrupa’da parası var mı yoksa bu karar sembolik midir?” sorusuna “Bu kişilerin özelleri benim işim değil. Buna vakıf olacak bir durumda değilim” yanıtını verdi.

ABD'DEN YAPTIRIMLAR

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle ABD'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına ve ABD'nin adımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğine işaret eden Psaki, "Avrupalı ortaklarımızın kararları ile uyumlu olarak ABD, Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus ulusal güvenlik yetkililerine yaptırım uygulayacaktır." ifadesini kullandı.

Psaki, Putin'e yaptırım uygulamanın bir süredir masada olduğuna işaret ederek, yaptırımlar konusunda detaylı açıklamayı daha sonra yapacaklarını sözlerine ekledi.

RUSYA: YAPTIRIMLAR 'BATI'NIN ACİZLİĞİNİ' GÖSTERİYOR

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, AB ve ABD'nin yaptırım kararlarına "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'a yönelik yaptırımlar, Batı'nın "mutlak acizliğini" yansıtıyor." şeklinde tepki gösterdi.

Zaharov Rusya'nın, ABD ile ilişkilerinde 'geri dönüşü olmayan bir noktaya' yaklaştığını belirtti.

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