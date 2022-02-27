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Son dakika haberleri... AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Sputnik ve Russia Today ile bunlara bağlı medya kuruluşlarının AB'de yasaklanacağını bildirdi. Leyen, Belarusa yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.



Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği'nin (AB) Rus medyasının Avrupa'da yasaklayacağını belirterek, "Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya ve Belarus’a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine karşılık, AB'nin Ukrayna'ya silah alımı ve teslimatını finanse edeceğini, birliğin tüm hava sahasının Rusya'ya kapatılacağını ve Rus medyasının Avrupa'da yasaklanacağını duyurarak, "Avrupa Birliği, tarihinde bir ilk olarak, kendini savunmakta olan bir ülkeye, Ukrayna'ya, silah alımı ve teslimatını finanse edecek" dedi.

Ayrıca AB'nin hava sahasını Rus uçaklarına tamamen kapatacağını duyuran Leyen, "AB hava sahasını Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için kapatıyoruz. Oligarkların özel jetleri de dahil olmak üzere bu uçaklar AB topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinden uçamayacaklar" dedi.

RUS MEDYASI AVRUPADA YASAKLANDI

Leyen, AB'nin Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanacağını söyleyerek, "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız. Devlete ait Russia Today (RT), Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

BELARUS'A YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

"Rusya'nın savaş çabalarına yardım eden Belarus'a da yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullanan Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Belarus'taki en önemli sektörlere karşı kısıtlayıcı tedbirler alacağını aktararak, "Tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürünlerin ihracatını durduracağız" dedi. Leyen, Ukraynalı mültecilerin AB ülkelerine kabul edileceğini belirterek, "Putin'in bombalarından kaçmak zorunda kalan Ukraynalıları içtenlikle karşılıyoruz. Avrupalıların onlara gösterdiği sıcak karşılamadan gurur duyuyorum" dedi.

"UKRAYNA İLE KOORDİNELİ ÇALIŞMALARIMIZA DEVAM EDECEĞİZ"

Borrell ise yaptığı açıklamada, "Avrupa'da, sınırlarımızda bir savaşla karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırganlığında daha fazla sivil insan bu savaştan zarar görmeye devam ediyor. Ancak Ukraynalılar cesurca karşı çıkıyor" dedi. Borrell, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Rusya'yı Avrupa'da yasaklayarak Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Ukrayna devleti ve komşu ülkeleriyle koordineli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"YAPTIRIMLAR LİSTESİNE DAHA FAZLA OLİGARK EKLEYECEĞİZ"

Rusya'ya yaptırımların genişletileceğini söyleyen Borrell, "Yaptırımlar listesine daha fazla oligark ekleyeceğiz. Bunlar, Putin yönetiminden fayda sağlayanlar kişileri kapsayacaktır" dedi. Borrell, "Avrupa'nın 27 üye ülkesi Başkan Leyen'in de belirttiği bütün gerekli önlemleri uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

AB HAVA SAHASI RUS UÇAKLARINA VE HAVAYOLLARINA KAPATILACAK

AB hava sahasını Rusya için kapatıldığını belirten Komisyon Başkanı, Belarus Devlet Başkanı Lukashenko için "Aynı zamanda, Kremlin ve işbirlikçisi Lukashenko rejimine karşı yaptırımlarımızı bir kez daha güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı. Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki tüm uçakların yasaklanmasının önerildiğini ifade eden von der Leyen, bu uçakların AB topraklarına inemeyeceğini, havalanamayacağını veya üzerinde uçamayacağını belirtti. Bu yaptırımın bir Rus tüzel veya gerçek kişisi tarafından sahip olunan, kiralanan veya başka bir şekilde kontrol edilen herhangi bir uçak için geçerli olacağı vurgulandı.

G7 ÜLKELERİ RUS BANKALARINI SWIFT SİSTEMİNDEN ÇIKARACAK

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından G7 ülkeleri tarafından Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkarılmasına karar verildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatın ardından Rusya’ya yaptırımlar devam ediyor. G7 ülkeleri tarafından yayınlanan ortak bildiride, “Seçilen Rus bankalarının SWIFT mesajlaşma sisteminden çıkarılmasını taahhüt ediyoruz. Böylece Rus bankalarının uluslararası finansal sistemden kopması sağlanacaktır” denildi.

Japonya’nın da Rusya’yı uluslararası finansal sistemden çıkarma kararının ardından Beyaz Saraydan, “Japonya’nın Rusya’yı uluslararası finansal sistemden çıkararak, Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Birleşik Krallık, Kanada ve ABD’nin yanında yer almasını memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurmuş, "Rusya Merkez Bankasının varlıklarını felç edeceğiz. Bu, işlemlerini donduracak, varlıklarını tasfiye etmesini imkansız hale getirecektir” açıklamasını yapmıştı.