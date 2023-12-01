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        Haberler Gündem Yargı Son dakika: Adalet Bakanı'ndan TTB açıklaması

        Son dakika haberi Adalet Bakanı'ndan TTB açıklaması

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türk Tabipleri Birliği Yönetiminin görevden alınmasına ilişkin, "TTB Başkanı bir iddiada bulunmuştu. Başkanın iddiası kabul edilebilir bir iddia değildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin böyle bir şey yapması mümkün değildir. Bu konuşma yargının konusu oldu. Soruşturma başlatılmıştı. Süreç devam ediyor" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 12:46 Güncelleme: 01.12.2023 - 13:16
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        Adalet Bakanı'ndan TTB açıklaması
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        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterirken, "Bu haksızların son bulması ve daha adil bir dünya için çalışmalar yapılmalı. Bir an öne akan kan durmalı. Saldırganları bir kez daha lanetliyorum. İsrail eninde sonunda yargılanacak" dedi. Bakan Tunç, CHP'nin Libya tezkeresine hayır oyu vermesi ile ilgili olarak ise, "CHP’nin Mavi Vatan ile ilgili bir derdi yok. Mavi Vatan'daki haklarımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

        Ateşkes olmasın diye BM kurulunda imza verdi 14 ülke. İnsani yardım önerileri bile ret edildi. Bu haksızların son bulması ve daha adil bir dünya için çalışmalar yapılmalı. Filistinlilerin toprakları yıllardır işgal edile edile bu hale geldi. İnsanlık dışı ne varsa yapıldı. ABD başta olmak üzere pek çok ülke İsrail’in arkasında. Bir an öne akan kan durmalı. Saldırganları bir kez daha lanetliyorum. İsrail eninde sonunda yargılanacak.

        TTB YÖNETİMİNİN GÖREVDEN ALINMASI

        TBB başkanının kabul edilemez bir açıklaması olmuştu. Bu konuşma yargının konusu olmuştu ve ceza almıştı. TBB kanununda kamu kurumlarının uymak zorunda olduğu hususlar var. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir iddianame hazırladı. Görevden alınması ve yeni üyelerin getirilmesi yönünde yargının kararı var.

        LİBYA TEZKERESİNE RET OYLARI

        Libya'ya biz neden asker gönderiyoruz? Bizim Libya ile Deniz Yetki Anlaşmamız var. Doğu Akdeniz'deki haklarımızı koruyabilmek için tezkereye ihtiyacımız vardı. Terörle mücadelede de hayır oyu verdi, CHP ile HDP. CHP’nin Mavi Vatan ile ilgili bir derdi yok. Mavi vatandaki haklarımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz.

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