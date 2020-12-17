SON DAKİKA AYM SEÇİMİ: Üç isim belli oldu!

AYM üyeliği seçim sonucu belli oldu 0:00 / 0:00

Yargıtay'da Anayasa Mahkemesi üyeliği için yapılan seçim sonuçlandı. Seçimde en yüksek oyu alan 3 isim İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol oldu.

Yargıtay üyeleri, Anayasa Mahkemesi'ne gidecek isimleri belirlemek üzere bugün sandık başına gitti.

Yapılan seçimde 5 aday yarışırken; İrfan Fidan 107, Nevzat Özsoy 65, Mustafa Erol 52, Nazmiye Beyazıtoğlu Kuşçuoğlu 45, Mahmut Coşkun 35 oy aldı.

İrfan Fidan, Nevzat Özsoy ve Mustafa Erol'un isimleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç isimden birisini Anayasa Mahkemesi üyesi olarak atayacak.