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        Haberler Gündem Son dakika haberi: Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!

        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:01
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        Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı.

        DHA'da yer alan habere göre Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.

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        #6 Şubat depremi
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