Bakan Özhaseki 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Bakan Mehmet Özhaseki, yüreğimizi yakan 6 Şubat depremlerinin maliyetini açıkladı. Bakan Özhaseki, "6 Şubat depremlerinde, 100 milyar doların üzerinde bir hasar ile karşı karşıyayız. Türkiye bir deprem ülkesi. Tek çare kentsel dönüşüm" dedi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 05.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 05.10.2023 - 10:01 facebook

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