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        Haberler Gündem Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması - Son Dakika Haberleri

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı Öğretmenlik Meslek Kanunu taslağının haftaya TBMM'ye geleceğini bildirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 14.05.2024 - 18:35 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:00
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        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        "Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin çalışmaların" sorulduğu Tekin, şunları kaydetti:

        "Öğretmenlere karşı uygulanan şiddetin cezasını artırmaya yönelik maddelerin de yer aldığı öğretmenlik meslek kanunu haftaya Meclis'e gelecek. Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili çalışmalarda sona yaklaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı, Külliye çalışmaları sona erdi. Önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonuna gelir. Süreç bitti, önümüzdeki hafta Meclis'te eğitim komisyonunda tamamlanır. Külliye'deki ilgili kurullarla koordinasyon toplantımızı Cevdet Bey ile yaptık. Redaksiyonunu yapıyoruz. Grup Başkanı imza sürecini takip edecek."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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