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        Son dakika haberi Beyrut'ta patlama sesi

        Reuters: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kuvvetli bir patlama sesi duyuldu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 30.07.2024 - 20:09 Güncelleme: 30.07.2024 - 20:26
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        Beyrut'ta patlama sesi
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        Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki Dahiye bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

        Olay bölgesindeki AA muhabirinin aktardığı bilgilere göre, saldırı Dahiye’deki işlek caddelerin üzerinde bulunan birden fazla binaya yönelik gerçekleştirildi.

        Saldırı sonucu meydana gelen patlama nedeniyle büyük dumanlar yükseldi.

        Olay bölgesinde büyük panik yaşandı.

        Öte yandan İsrail ordusu yaptığı açıklamayla Beyrut'taki saldırının arkasında olduğunu doğruladı.

        Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 12 kişinin hayatını kaybettiği Mecdel Şems ve birçok İsraillinin ölümünden sorumlu olduğu öne sürülen bir Hizbullah komutanının hedef alındığı belirtildi.

        Hedef alınan Hizbullah komutanın ismi ve saldırının nasıl yapıldığına ilişkin detay verilmedi.

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