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        Haberler Dünya Ortadoğu Son dakika: Beyrut'un güneyinde patlama! | Dış Haberler

        Lübnan'da ikinci siber saldırı!

        İsrail dün siber saldırı düzenlediği Lübnan'a ikinci bir saldırı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'ın iletişim cihazlarının hedef alındığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bölgede ayrıca yüzü aşkın kişinin de yaralandığı belirtildi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.09.2024 - 17:24 Güncelleme: 18.09.2024 - 18:45
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        Lübnan'da ikinci siber saldırı!
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        Lübnan genelindeki telsiz patlamalarında ilk belirlemelere göre en az 3 kişi öldü, yüzü aşkın kişi de yaralandı.

        Lübnan Haber Ajansı NNA'ya göre, Lübnan'ın güneyinde ve başkent Beyrut'un güneyinde telsiz cihazlarında patlamalar meydana geldi.

        İlk belirlemelere göre telsiz patlamalarında 3 kişi hayatını kaybetti.

        Telsiz cihazlarının patlatılması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı, bazı ev ve araçlarda da yangın çıktığı ifade edildi.

        Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

        Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da ülkedeki telsiz cihazların patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        İsrail devlet televizyonu KAN ise Lübnan’da çağrı cihazlarında yeni patlamalar olduğunu iddia etti. Yerel kaynaklar da olayda telsizlerin patladığını ileri sürdü.

        Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, patlamalardan birinin dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ölen 4 Hizbullah üyesinin Beyrut'taki cenaze töreni sırasında yaşandığı görülüyor.

        Cenaze merasiminin yapıldığı alanda kalabalığın arasında patlama meydana geldiği ve dumanların yükseldiği kameraya yansıyor.

        Beyrut’un güneyindeki Dahiye Mahallesi'nde, söz konusu Hizbullah üyelerinin cenaze töreninin yapıldığı alanın üzerinde İsrail’e ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracının uçtuğu gözlemlendi.

        Lübnan Haber Ajansı NNA'daki haberde, İsrail'e ait keşif uçaklarının da ülkenin güneyinde yoğun uçuşlar yaptığı bilgisi paylaşıldı.

        GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ DE PATLADI

        Lübnan'ın resmi haber ajansı, İsrail'in saldırısında Beyrut'un bazı bölgelerinde evlerde kullanılan güneş enerjisi sistemlerinin de patladığını bildirdi

        3 CAN KAYBI VAR

        Patlatılan telsizlerin 5 ay önce çağrı cihazlarıyla aynı anda alındığı öğrenildi. Saldırıda ayrıca onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi.

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        ÇAĞRI CİHAZLARININ PATLATILMASI

        Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

        Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

        Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

        İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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